New York Times: покупателям российского оружия американские санкции не грозят

Администрация Дональда Трампа объявила о своём решении не вводить новые санкции в отношении стран, закупающих вооружения у России, поскольку действующий закон и без того лишил российский оборонный сектор заказов на миллиарды долларов, передаёт The New York Times. Как отмечает издание, это решение вызвало разочарование у критиков американского президента, которые заявили о желании отнять у главы Белого Дома право самостоятельно принимать решения о санкциях.

Администрация Дональда Трампа объявила о своём решении не вводить новые санкции в отношении стран, закупающих вооружения у России, передаёт The New York Times. По словам американских чиновников, ранее принятый закон об антироссийских санкциях и без того лишил российский оборонный сектор заказов на миллиарды долларов.

«С момента принятия этого закона в августе, по нашим оценкам, иностранные правительства прекратили запланированные, либо уже анонсированные поставки российских вооружений стоимостью миллиарды долларов», — заявила представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт.

По мнению одного из сотрудников администрации Трампа, соглашения по оборонным заказам часто обсуждаются годами, поэтому эффект от принятого летом 2017 года закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» только начинает проявляться.

Как напоминает издание, закон о санкциях в отношении покупателей российского оружия был одобрен подавляющим большинством в конгрессе, однако «задал головоломку администрации Трампа, которая выступала против его введения», поскольку ключевые союзники США продолжают закупать вооружения у России. В их числе Турция, Индия и некоторые восточноевропейские члены НАТО.

Как передаёт The New York Times, «отказ администрации (вводить новые санкции. — ИноТВ), разочаровал критиков, обеспокоенных сохранением российского влияния».

«Если бы в администрации хотели, чтобы санкции действительно оказали сильное сдерживающее воздействие, то им следовало бы сделать по-настоящему сильное заявление и найти несколько козлов отпущения, в отношении которых были бы приняты суровые меры. Это был бы хороший сигнал о том, что в администрации всерьёз относятся к тому, как будут действовать эти санкции», — приводит газета мнение Питера Харрелла, занимавшегося вопросами санкций в администрации Обамы.

Объясняя своё решение, Белый дом заявил, что нуждается в гибкости для более продуктивного ведения дипломатической работы.

«Однако многие члены конгресса, обеспокоенные очевидным восхищением Трампа российским президентом Владимиром Путиным, заявили о желании отнять у него право по своей воле отменять санкции», — сообщается в статье.