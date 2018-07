Мировые СМИ о «кремлёвском списке»: не дамоклов меч, а упущенная возможность

Над российской элитой навис «дамоклов меч» — Минфин США опубликовал длинный список лиц, «приближённых Кремлю». Некоторые зарубежные СМИ увидели в этом реальную угрозу введения против этих людей санкций в будущем. Однако другие журналисты и аналитики обрушились с критикой на американские власти, указав, что список был бездумно скопирован из открытых источников и не несёт никакого смысла.

Министерство финансов США опубликовало список из 210 человек, «приближённых Кремлю». В перечень вошли высокопоставленные политики и влиятельные бизнесмены. Как в самой Америке, так и во многих других странах доклад вызвал неоднозначную реакцию, ведь никаких санкций за ним не последовало.



«Дамоклов меч»



Некоторые, как, например, The Week UK, восприняли столь внушительный список как «вызов Кремлю» со стороны администрации Дональда Трампа. Теперь, заверил BBC, российские чиновники и олигархи будут опасаться, что включение их имён в «справочник по российской элите и деловым кругам» грозит им санкциями в будущем.



Так что над целым рядом влиятельных россиян «навис дамоклов меч», резюмировал Der Spiegel. Соглашается с этим и французский Libération: несмотря на то что на сегодня санкции не были введены, их угроза «всё ещё витает в воздухе». Украинский президент Пётр Порошенко поблагодарил власти США за обнародование списка «олигархов и политиков, связанных с Владимиром Путиным», и подчеркнул, что ожидает похожих действий от «европейских партнёров». А ресурс Telewizja Republika даже предложил опубликовать подобный документ в Польше, где «некоторые бизнесмены, политики и журналисты являются сторонниками Путина».



Хотя обошлось без санкций, сам по себе «кремлёвский список» стал лишь «наполовину облегчением» для «приближённых российского президента» и олигархов, некоторые из которых даже «до последнего предпринимали тайные попытки», чтобы избежать включения в перечень своего имени, написала газета Le Monde. Однако попытки успехом не увенчались, сообщила польская Gazeta Wyborcza. И поэтому россияне якобы «жаловались, что ни в какую нельзя договориться».



Без санкций, но с «копипастой»



Некоторые СМИ посчитали, что публикация списка может как-то подействовать на российскую элиту, но многие аналитики и журналисты заняли более критические позиции. Так, научный сотрудник американского аналитического центра Atlantic Council Дэниэл Фрид заявил, что решение не вводить санкции вслед за докладом — «упущенная возможность сдержать российскую агрессию».



Вызвало споры и содержание самого доклада. Financial Times вспомнила, как все ждали, что обнародованный документ «прольёт свет на российских бизнесменов и чиновников, тесно связанных с Путиным, и предоставит план действий для будущих санкций». Но тут выясняется, что в рассекреченной части доклада раздел об «олигархах» был полностью взят из публикации Forbes, в котором перечисляются россияне с состоянием не менее $1 млрд. А политический раздел был скопирован со списка чиновников, размещённого на правительственных и административных сайтах, заявила The Daily Telegraph, подчеркнув, что эту информацию ей подтвердили в самом Минфине США.



The New York Times не стала скрывать своего возмущения: вместо того чтобы «представить детальную информацию о людях, имеющих тесные коррупционные связи с господином Путиным», администрация Трампа публикует списки, скопированные из других источников, явно «показывая своё презрительное отношение к закону о санкциях». Этот закон, касающийся ввода ограничительных мер в отношении России и других «конкурентов» США, президент Трамп был вынужден подписать летом под давлением конгресса. Итог: «господин Трамп в очередной раз заверил господина Путина в том, что последнему, пока он подрывает американскую демократию, со стороны президента Соединённых Штатов ничего не угрожает».



Для American Interest столь широкий «кремлёвский список» тоже стал «очевидным сигналом об отсутствии намерения что-либо делать» в администрации президента Трампа в плане сдерживания России. Это-то и есть «настоящая политика» Белого дома в отношении Москвы. Впрочем, The Washington Post посчитала важным напомнить, что горячие обсуждения идут вокруг лишь незасекреченной части доклада, в то время как полная версия может быть «более продуманной».



Тем не менее американский Минфин потратил на подготовку доклада шесть месяцев — доклада, который оказался «странной копипастой», не имеющей большого смысла, пожаловался обозреватель Bloomberg Леонид Бершидский. По мнению журналиста, не стоит надеяться на секретную часть документа потому, что, если бы там было что-то важное, порочащее путинский режим в глазах россиян, это явно не стали бы скрывать. В результате составления такого непродуманного списка могут пострадать невиновные, а виновные могут остаться безнаказанными, предупреждает обозреватель.



Получилось ли надавить на Россию?



Сообщая о появлении доклада, многие пытались предугадать реакцию россиян: британский таблоид Daily Mail утверждал, что публикация списка «разгневает Путина и бросит в дрожь его окружение вместе с московской элитой, угрожая лишить их доступа к мировой финансовой системе». Но, как оказалось, в итоге Владимир Путин лишь пошутил, что ему «обидно», что лично его в доклад не включили. Однако для Paris Match это — «отсутствие, которому можно лишь порадоваться». Правда, CNN посчитал и такую реакцию российского президента жёсткой, поскольку тот подчеркнул, что доклад вредит и без того не слишком тёплым отношениями между Россией и США. А Bild решил, что Путин «косвенно грозит США новым ледниковым периодом».



«Вместо того чтобы обрушиться на головы российской элиты, дамоклов меч продолжает просто над ней нависать», — так охарактеризовало швейцарское издание Le Temps публикацию «кремлёвского списка». Газета констатировала, что, если целью Вашингтона было дестабилизировать Россию, то ни её национальная валюта, ни финансовые рынки, ни сам истеблишмент никак не отреагировали на доклад.



Этот список «не усилит давление на Россию», заявил The Daily Telegraph Питер Харрел, бывший сотрудник Госдепартамента, участвовавший в разработке американских санкций против России в 2014 году. «Конгресс будет давить изо всех сил, некоторые члены администрации Трампа также хотят более жёсткую позицию в отношении Москвы. Но хочет ли этого наш главный парень? Судя по этому списку, не хочет», — отметил Харелл.