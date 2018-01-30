ЛБ: Украина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооружённых сил России

В МИД Украины осудили ратификацию соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Вооружённых сил Южной Осетии в состав Вооружённых сил России. Как передаёт «Левый берег», в украинском ведомстве это назвали «очередным провокационным шагом» и «продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в регионе».

Министерство иностранных дел Украины осуждает ратификацию Государственной думой России соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений Вооружённых сил Южной Осетии в состав Вооружённых сил России. Как пишет «Левый берег», об этом говорится в комментарии министерства.

«Этот очередной провокационный шаг является продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыву архитектуры европейской безопасности», — говорится в документе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве также призвали Россию «выполнять свои обязательства в рамках международного права и вывести все свои вооружённые формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины».