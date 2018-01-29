El País: Коста-Брава меняет испанских туристов на семейных россиян

Испанская провинция Жирона стремится вернуть российских туристов, число которых снизилось более чем в девять раз из-за кризиса в России, передает El País. Это имеет большое значение для региона в связи со спадом внутреннего туризма, вызванного стремлением региона к независимости. При этом ставка будет сделана на любителей отдыха в небольших семейных отелях.

Несмотря на то что туристические перспективы в испанской провинции Жирона на этот год положительны и показывают рост на 6% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, прогнозы предупреждают о возможном спаде туризма в связи с «политической ситуацией», сообщает El País.

Коста-Брава намерена компенсировать снижение числа туристов из других регионов Испании за счёт специальных мер по поощрению туристических поездок в Жирону из Франции, так как именно оттуда в регион направляется больше всего туристов. Кроме того, согласно El País, происходит восстановление российского туризма, что может привести к возвращению в регион более 330 тыс. россиян, которые были вынуждены отказаться от отдыха в регионе из-за политической и социально-экономической ситуации в России.

Издание отмечает, что незадолго до начала лета в Каталонии вспыхнула «туризмофобия» в связи с терактами в Барселоне и Камбрильсе, а также обострившейся в результате референдума о независимости региона политической ситуацией. Но, несмотря на это, в Жироне по итогам 2017 года туристический поток увеличился на 6,53%, сообщает El País. В 2016 году число туристов, посетивших провинцию, впервые превысило отметку 5 млн человек, и уже в 2017-м их число выросло более чем на 675 тыс.

Генеральный директор Управления по туризму побережья Коста-Брава Рамон Рамос предсказывает аналогичные темпы роста и в 2018 году. Он отмечает, что в связи с «политической ситуацией» в ближайшие месяцы в регионе ожидается снижение числа туристов из Испании, что, однако, не является значительным показателем, так как 90% из них каталонцы. Тем не менее в управлении было принято решение стимулировать туристический поток из Франции, который представляет собой 25% от общего числа туристов в Жироне.

Кроме того, Рамос предсказывает рост числа туристов из Восточной Европы на 10—20% и заявляет, что целью как Жироны, так и Каталонии в целом является восстановление туристического потока из России. Прежде регион принимал около 370 тыс. россиян, однако показатель снизился до всего 40 тыс. туристов. Рамос предполагает, что в 2018 году провинцию посетят 120 тыс. туристов из России, и надеется на рост их числа в ближайшие несколько лет. «В течение двух лет мы должны восстановить примерно 60—70 процентов от того (числа российских туристов. — ИноТВ), что имели», — приводит издание слова Рамоса.

По словам Рамоса, российский туризм понемногу восстанавливается не только в Испании, но и в других странах. И хотя будут и те, кто предпочтёт отправиться в Турцию, вновь открытую для российских туристов, это не окажет негативного эффекта на Жирону, так как она, в отличие от Турции, предлагает туристам небольшие отели для семейного отдыха. Не обеспокоен он и тем, что сейчас отмечается небольшое замедление бронирования отпусков через турагентства, так как «в настоящее время каждый второй российский турист сам устраивает свой отпуск», заявляет Рамос.

Впервые за последние пять лет аэропорт Жироны принял 1,9 млн посетителей и ожидается, что в 2018 году их число достигнет 2,1 млн, отмечает испанское издание.