New York Times: несмотря на разруху, Сирия зовёт к себе туристов

Из-за войны в Сирии многие страны давно уже рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок в Сирийскую Арабскую Республику, пишет The New York Times. Однако, невзирая на опустошительные последствия вооружённого конфликта, Дамаск занялся привлечением иностранных туристов.
В Сирии здания лежат в руинах, миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома, а достопримечательности разрушены либо в результате артобстрелов военных, либо боевиками «Исламского государства»*, сообщает The New York Times. Однако, несмотря на опустошительные последствия гражданской войны, сирийские власти занимаются продвижением туризма.
Участвуя в международной туристической выставке в Мадриде FITUR, представители Дамаска, видимо, надеялись, что иностранные туристы не обратят внимание на разруху в Сирии, говорится в статье.
По словам сирийских властей, в их стране в настоящее время наблюдается некоторая стабильность. Так, например, правительственные войска вернули под свой контроль большую часть территории, утраченной за первые годы противостояния с «повстанцами». Однако, полагает издание, инициатива привлечь в страну туристов вполне может быть встречена критикой, поскольку Дамаск таким образом игнорирует последствия многолетней войны, которая сровняла с землёй большую часть Сирии.
До того как в 2011 году начался вооружённый конфликт, в этой стране было огромное количество достопримечательностей: от цитадели Алеппо до развалин Пальмиры, а туристический сектор был крупной частью сирийской экономики. Однако из-за войны многие из этих достопримечательностей были либо серьёзно повреждены, либо полностью разрушены. А небезопасная обстановка в стране на протяжении всего конфликта привела к тому, что власти большинства стран мира рекомендовали своим гражданам не посещать Сирию.
Но сирийское правительство надеется изменить эту ситуацию. Именно поэтому чиновники из Министерства туризма приняли участие в международной туристической выставке FITUR, надеясь таким образом вновь привлечь туристов в страну.
«В этом году настало время восстановить Сирию и её экономику», — заявил Бассам Барсик, директор по маркетингу в сирийском Министерстве туризма.
Он также отметил, что в прошлом году страну посетили 1,3 млн иностранцев, однако, как отмечает издание, эта цифра включает в себя людей, приезжавших из соседнего Ливана всего на один день. Чиновник выразил надежду, что в нынешнем году этот показатель будет ещё выше.
* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
Председатель комитета по межнациональным отношениям Государственного совета Крыма Юрий Гемпель заявил, что делегацию общественных деятелей и предпринимателей из Норвегии заинтересовали бизнес-проекты, которые реализуются на полуострове.
В джунглях Вьетнама обнаружили останки двух лётчиков, сообщает телеканал «Звезда». Одним из погибших, предположительно, является капитан советских Военно-воздушных сил Юрий Поярков. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
Политический аналитик международной мониторинговой организации CIS-EMO, публицист Станислав Бышок прокомментировал информацию о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе. Об этом сообщает Nation News.
Южная Корея призвала Морские силы самообороны Японии отказаться от использования флага Восходящего солнца в ходе Международного смотра флота, который пройдёт с 10 по 14 октября на южнокорейском острове Чеджудо.
Делегация из Норвегии приехала утром в воскресенье, 30 сентября, в Крым. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на главу комитета регионального парламента по межнациональным отношениям Юрия Гемпеля.
Российская сторона в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии в течение суток зафиксировала 12 нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в информационном бюллетене Министерства обороны России.
Число перебежчиков из КНДР в Южную Корею существенно снизилось при правлении северокорейского лидера Ким Чен Ына, передаёт «Рёнхап» со ссылкой на данные Министерства по делам национального объединения.
Заведующий сектором региональных проблем и конфликтов ИМЭМО имени Е.М. Примакова РАН Константин Воронов в беседе с НСН оценил сообщения о намерении украинской стороны перебросить свои войска к венгерской границе.
По меньшей мере 832 человека погибли в результате землетрясения и последовавшего за ним цунами на индонезийском острове Сулавеси. Об этом сообщает AFP со ссылкой на представителя национального управления по ликвидации последствий стихийных бедствий.
Олимпийский чемпион Лондона-2012 южноафриканский пловец Чад Ле Кло сделал прогноз на поединок за титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегором.
Правительство Индонезии намерено выделить 560 млрд рупий (около $37 млн) для оказания помощи пострадавшим в результате землетрясения и цунами на острове Сулавеси. Об этом сообщает агентство Antara со ссылкой на министра финансов страны Сри Мульяни Индравати.