New York Times: несмотря на разруху, Сирия зовёт к себе туристов

В Сирии здания лежат в руинах, миллионы граждан были вынуждены покинуть свои дома, а достопримечательности разрушены либо в результате артобстрелов военных, либо боевиками «Исламского государства»*, сообщает The New York Times. Однако, несмотря на опустошительные последствия гражданской войны, сирийские власти занимаются продвижением туризма.

Участвуя в международной туристической выставке в Мадриде FITUR, представители Дамаска, видимо, надеялись, что иностранные туристы не обратят внимание на разруху в Сирии, говорится в статье.

По словам сирийских властей, в их стране в настоящее время наблюдается некоторая стабильность. Так, например, правительственные войска вернули под свой контроль большую часть территории, утраченной за первые годы противостояния с «повстанцами». Однако, полагает издание, инициатива привлечь в страну туристов вполне может быть встречена критикой, поскольку Дамаск таким образом игнорирует последствия многолетней войны, которая сровняла с землёй большую часть Сирии.

До того как в 2011 году начался вооружённый конфликт, в этой стране было огромное количество достопримечательностей: от цитадели Алеппо до развалин Пальмиры, а туристический сектор был крупной частью сирийской экономики. Однако из-за войны многие из этих достопримечательностей были либо серьёзно повреждены, либо полностью разрушены. А небезопасная обстановка в стране на протяжении всего конфликта привела к тому, что власти большинства стран мира рекомендовали своим гражданам не посещать Сирию.

Но сирийское правительство надеется изменить эту ситуацию. Именно поэтому чиновники из Министерства туризма приняли участие в международной туристической выставке FITUR, надеясь таким образом вновь привлечь туристов в страну.

«В этом году настало время восстановить Сирию и её экономику», — заявил Бассам Барсик, директор по маркетингу в сирийском Министерстве туризма.

Он также отметил, что в прошлом году страну посетили 1,3 млн иностранцев, однако, как отмечает издание, эта цифра включает в себя людей, приезжавших из соседнего Ливана всего на один день. Чиновник выразил надежду, что в нынешнем году этот показатель будет ещё выше.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.