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Daily Express: британский лорд сравнил ЕС с «недемократичными» Китаем и Россией

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Британский лорд Майкл Спайсер выступил с жёсткой критикой в адрес Евросоюза, пишет Daily Express. По словам парламентария, европейская организация не является демократической, что объединяет её с такими странами, как Россия и Китай.
Daily Express: британский лорд сравнил ЕС с «недемократичными» Китаем и Россией
Reuters

Британский лорд Майкл Спайсер жёстко раскритиковал Брюссель за отсутствие обратной связи властей Европейского союза с избирателями. Он усомнился в демократичности организации, сравнив её с Россией и Китаем, пишет Daily Express. 

«Нигде в Конституции ЕС не говорится о прямых взаимоотношениях между электоратом и правительством. Таким образом, ЕС не является демократическим. В этом он схож с Китаем и Россией», — подчеркнул парламентарий.
 
Официально в КНР существует многопартийная система. Однако на практике политику правительства в наибольшей степени определяет Коммунистическая партия Китая, поясняет издание.
 
В российской политике «господствующее положение» занимает партия Владимира Путина «Единая Россия». Сам президент обладает огромным влиянием на политические назначения, утверждает Daily Express.
 
По словам Спайсера, выход из европейского блока позволяет восстановить «ключевой элемент демократии». «Это был главный момент, который осознали во время британского референдума. Любая отмена этого решения стала бы отрицанием легитимности этого голосования», — добавил политик.
 
Лорд Спайсер не в первый раз привлекает внимание прессы подобными заявлениями о брексите. В прошлом году он предположил, что именно Брюссель должен выплатить Великобритании компенсацию за её выход из ЕС, а не наоборот.
 
 
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