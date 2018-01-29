Daily Express: британский лорд сравнил ЕС с «недемократичными» Китаем и Россией

Британский лорд Майкл Спайсер выступил с жёсткой критикой в адрес Евросоюза, пишет Daily Express. По словам парламентария, европейская организация не является демократической, что объединяет её с такими странами, как Россия и Китай.
Британский лорд Майкл Спайсер жёстко раскритиковал Брюссель за отсутствие обратной связи властей Европейского союза с избирателями. Он усомнился в демократичности организации, сравнив её с Россией и Китаем, пишет Daily Express.
«Нигде в Конституции ЕС не говорится о прямых взаимоотношениях между электоратом и правительством. Таким образом, ЕС не является демократическим. В этом он схож с Китаем и Россией», — подчеркнул парламентарий.
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По словам Спайсера, выход из европейского блока позволяет восстановить «ключевой элемент демократии». «Это был главный момент, который осознали во время британского референдума. Любая отмена этого решения стала бы отрицанием легитимности этого голосования», — добавил политик.
Лорд Спайсер не в первый раз привлекает внимание прессы подобными заявлениями о брексите. В прошлом году он предположил, что именно Брюссель должен выплатить Великобритании компенсацию за её выход из ЕС, а не наоборот.
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