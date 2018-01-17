Intercept: кандидата в сенат США Челси Мэннинг назвали проектом Кремля

В сенат США баллотируется Челси Мэннинг, которая ранее была мужчиной под именем Брэдли Мэннинг, передала WikiLeaks секретные военные документы и отсидела за это в тюрьме семь лет. Однако, как пишет журналист Гленн Гринвальд в The Intercept, её конкуренты-демократы, чтобы опорочить имя Челси, обвинили её в том, что выдвижение женщины-трансгендера на выборах в США — это план Кремля.

Бывший информатор WikiLeaks Челси (Брэдли) Мэннинг объявила о том, что собирается баллотироваться в американский сенат, пишет журналист Гленн Гринвальд в The Intercept. Мэннинг провела семь лет в американской тюрьме, причём именно в это время она сменила пол на женский и требовала достойного к себе отношения, хотя находилась на американской военной базе. Всё это сделало её не только «героем», но и «иконой движения за равенство ЛГБТ и права трансгендеров», пишет Гринвальд.

Журналист отмечает, что если Мэннинг изберут, то она станет первой женщиной-трансгендером и самой молодой женщиной в сенате за всю его историю. А вот её соперника на этих выборах, 74-летнего Бенджамина Кардина, автор статьи называет «одним из самых стандартных, банальных, типичных, привилегированных и посредственных политиков».

Однако, по его словам, чтобы очернить Мэннинг, демократы, которые поддерживают Кардина, «обратились к главной тактике, которую они теперь рефлективно используют против всех, кого считают политическими противниками: они назвали её инструментом Кремля, а её выдвижение — всего лишь замаскированным планом, придуманным Москвой». В частности, глава крупнейшего научно-исследовательского центра демократов в Вашингтоне Нира Танден распространила твит, в котором открыто намекает — хотя и безо всяких доказательств, — что выдвижение Мэннинг Кремлём задумано в качестве наказания за твёрдую позицию Кардина.

По мнению автора статьи, эта теория заговора просто смешна. «Мысль о том, что Владимир Путин, сидя в Кремле, возмущался докладом Кардина о России и так придумал подлый план, как избавиться от своего заклятого врага из Мэриленда: «Я знаю, как избавиться от Кардина: против него выступит женщина-трансгендер, которая была осуждена за раскрытие информации!» — всё это слишком глупо, чтобы ещё больше шутить». Однако, по словам Гринвальда, именно такая атмосфера теперь царит в США: любая теория заговора сойдёт, лишь бы в ней были обвинения в том, что кто-то играет роль инструмента Кремля, пишет он в The Intercept.