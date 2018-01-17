CNBC: Трамп расстелил красный ковёр перед Назарбаевым за «стратегическую важность»

В США Казахстан считают авторитарным государством с высоким уровнем коррупции, однако Дональд Трамп провёл переговоры с его лидером Нурсултаном Назарбаевым. Как поясняет CNBC, это объясняется стратегическим положением Казахстана, его вкладом в программу по нераспространению ядерного оружия, а также тем, что из всех государств региона если с кем и вести дела, то именно с ним.

На совместных переговорах в Вашингтоне Дональд Трамп и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев обсуждали среди прочего проблему Афганистана и вопрос нераспространения ядерного оружия. Внешне, как отмечает журналист CNBC, эта встреча была похожа на любые другие переговоры, но «Назарбаев не такой, как большинство мировых лидеров, которые посещают Белый дом».



Автор статьи называет Назарбаева авторитарным лидером, который уже почти три десятилетия находится у власти с помощью сфальсифицированных выборов. Кроме того, по его словам, Назарбаев сказочно богат, тогда как ВВП на душу населения в его стране достигает лишь $8 тыс. Эксперты отмечают, что в Казахстане нет открытой политической системы, что там происходят пытки, нет свободы вероисповедования, царит коррупция и ведущих казахских бизнесменов в разных странах мира обвиняют во взяточничестве и отмывании денег.



«Так зачем тогда Белый дом расстелил красный ковёр перед правительственным лидером, который отвергает многие из основополагающих принципов США?» — задаётся вопросом автор статьи. Дело в том, что Казахстан стратегически очень важен, поскольку играет роль запасного переправочного канала в Афганистан, особенно если у США появляются проблемы с Пакистаном. А как раз сейчас отношения США и Пакистана пошли на спад, после того как Госдеп объявил, что США прекратят свою ежегодную помощь Пакистану в размере почти $1 млрд, поскольку тот не может побороть террористические ячейки, действующие на его территории.



Ещё одна причина, почему Назарбаеву в США оказывалось такое гостеприимство, заключается в признании вклада Казахстана в усилия по нераспространению ядерного оружия. Поскольку на территории этой страны проводились испытания ядерного оружия, для неё это очень важный вопрос. Трамп также отметил, что Казахстан — ценный партнёр, когда речь идёт о том, чтобы не допустить распространения ядерного оружия на Корейском полуострове.



Помимо всего прочего, у Казахстана также близкие отношения с Россией, и он пытается играть роль посредника между США и Россией. Впрочем, на этой встрече Трамп и Назарбаев про Россию не говорили, равно как о вопросе прав человека и верховенства права. В свою очередь эксперты отмечают, что невозможно представить, чтобы Барак Обама или Джордж Буш даже заикнулись о встрече с подобным лидером.



Однако в регионе, который полнится авторитарными государствами и организованной преступностью, Казахстан выглядит получше многих, отмечают эксперты. «В Казахстане высокий уровень коррупции, как и во всех странах Центральной Азии. Но политическая элита не столь переплетена с организованной преступностью, как в России или Азербайджане», — приводит издание мнение экспертов. Если с кем и встречаться в Белом доме, так это с Казахстаном, резюмирует CNBC.