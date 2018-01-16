Schweriner Volkszeitung Оригинал

SVZ: немецкий пастор отправит в Россию караван повозок с Колоколом мира

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Священник из немецкого города Брюк в земле Бранденбург собирается отправиться на повозках в Великий Новгород, сообщает Schweriner Volkszeitung. Это акция станет знаком «примирения и взаимопонимания народов», объяснил он.
SVZ: немецкий пастор отправит в Россию караван повозок с Колоколом мира
Reuters

Караван повозок, запряжённых лошадьми-тяжеловозами, выдвинется летом из Германии в Россию, сообщает Schweriner Volkszeitung. Маршрут пройдёт через Калининград, Литву, Эстонию и завершится в Великом Новгороде.

Но пока это только мечта Хельмута Кауца, священника из Брюка в земле Бранденбург, поясняет издание. Он планирует провести акцию в знак «примирения и взаимопонимания народов». На одну из повозок водрузят Колокол мира, который потом повесят в церкви в Великом Новгороде.
 
«С теми людьми, которых мы встретим по дороге, мы будем делиться нашим видением единой Европы», — рассказал Кауц. Он призвал вспомнить об общей истории и ценностях. Чтобы поездка удалась, необходимое главное — деньги. По подсчётам Кауца, проект обойдётся на сумму €100 тыс. Необходимые средства будут собираться в рамках краудфандинговой кампании, отмечает издание. 
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