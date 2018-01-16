SZ: немецкие переселенцы возвращаются в Германию — в бывшем СССР «перспектив нет»

Число немцев — переселенцев из Казахстана, России и с Украины в Германию снова растёт, сообщает Sächsische Zeitung. По словам экспертов, причиной увеличения потока поздних переселенцев стала отмена ограничений на въезд членов семьи, а также «бесперспективность, пренебрежение и националистическая атмосфера» на их старой родине.
Германия по-прежнему остаётся «желанной целью» для поздних переселенцев из стран бывшего СССР, пишет Sächsische Zeitung. Число переселенцев растёт пятый год подряд с 2012 года. До конца 2017-го в лагере для переселенцев в нижнесаксонском Фридланде были зарегистрированы 7134 гражданина стран бывшего СССР, что на 500 человек больше, чем в 2016-м, заявил руководитель лагеря Генрих Хёрншемайер.
В 1990 году отмечалось рекордное число переселенцев — 400 тыс., а в 2012-м был достигнут рекордный минимум — около 1800 человек. С тех пор число переселенцев снова растёт. Главной причиной для этого стала отмена запрета на въезд членам семей переселенцев, отметил историк Альфред Айсфельд. Кроме того, многие живущие в Казахстане немцы «не видят для себя никакой перспективы». По данным Айсфельда, в Казахстане до сих пор живут около 160 тыс. немцев.
«Ситуация там не стала для них легче. Общество настроено в основном националистически, неказахи чувствуют там пренебрежение к себе и потерянность», — отметил историк.
По словам Айсфельда, интеграция поздних переселенцев в Германии в целом удалась, хотя для многих она была связана с понижением социального статуса.
Это касается прежде всего людей с высшим образованием, которое не было признано в Германии. Среди большинства вновь прибывших в прошлом году были молодые семьи, у которых в Германии уже живут родственники. В основном они приехали из Казахстана, России и с Украины, резюмировал Хёрншемайер.
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