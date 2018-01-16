СТРАНА.ua: соратник Порошенко предложил «разобраться» с прессой по методу Януковича

Глава Блока Петра Порошенко в украинском парламенте предложил усилить ответственность за создание и распространение недостоверной информации и клеветы. Как пишет «СТРАНА.ua», примечательно, что это было сделано за день до годовщины так называемых диктаторских законов Виктора Януковича, в одном из которых содержалась похожая норма — и против неё активно выступали активисты «майдана».

На Украине предложили усилить ответственность за создание и распространение фейков и клеветы. Очередную войну фейкам объявил лично глава Блока Петра Порошенко в парламенте Артур Герасимов. Как пишет «СТРАНА.ua», самое забавное, что сделано это было 15 января — за день до годовщины так называемых диктаторских законов Януковича, в одном из которых содержалась похожая норма.

Как продолжает издание, в истории Украины это уже не первая попытка оградить руководителей государства от новостей, которые портят им нервы. Одной из последних таких новостей стал сюжет грузинского телеканала «Рустави-2» о «письмах Порошенко к ФСБ». Его перепечатало немало украинских СМИ. При ближайшем рассмотрении оказалось, что одно из писем, скорее всего, фейк.

Практически все ресурсы, которые опубликовали информацию «Рустави», сделали оговорки о том, что информация может быть недостоверной. Однако власти это не остановило.

Примечательно, что на Украине давно действуют механизмы защиты от недостоверной информации и засудить любое СМИ при условии, что оно действительно публикует клевету, не представляет проблемы.

Поэтому, вероятно, речь идёт об упрощении этой процедуры для властей, вокруг которых в последний предвыборный год сжимается информационное кольцо, и об ужесточении ответственности для журналистов и СМИ под предлогом расплаты за «содействие агрессору», а под это можно подвести всё что угодно.

Впервые об уголовной ответственности за клевету заговорили в 2012 году. В стране уже активно раскручивалась информационная кампания против президента Виктора Януковича. Власть понимала, что против неё будут использовать технологии «майдана», которые сработали в 2004 году, и готовилась к ним по-своему.

Закон, за который проголосовала Верховная рада 18 сентября, вводил ответственность за оскорбление и клевету — уголовную наряду с административной. Законопроект добавлял в Уголовный кодекс статьи о клевете и оскорблении, которые должны были трактоваться как преступления против свободы, чести и достоинства личности.

На законопроект обрушились международные организации и украинские информационные ресурсы. Акция протеста СМИ началась 25 сентября, а уже на следующий день президент Янукович назвал закон ошибкой и похвалил его автора за решение отозвать документ из парламента.

Вторая попытка закрутить гайки в СМИ была предпринята в январе 2014 года. Провластное большинство Рады 16 января приняло целый ряд законов, которые в лагере оппозиции назвали «диктаторскими». Эти законы усиливали и вводили ответственность за всё, чем занимались активисты «майдана»: несанкционированные митинги, неподчинение сотрудникам правоохранительных органов, блокирование зданий, езда автоколоннами, ношение балаклав и многое другое.

В адрес СМИ были направлены несколько положений этих законов. Первое — вводилась уголовная ответственность за «экстремистскую деятельность». Под ней подразумевались призывы к свержению строя и массовым беспорядкам, разжиганию вражды по практически любым признакам. Другими словами, за публикацию мнения о том, что в Донбассе живут одни «бандиты» и «наркоманы», можно было получить два года исправительных работ.

Во-вторых, вводилась уголовная ответственность за клевету — штраф, исправительные работы или ограничение свободы до двух лет в случае заведомо ложного обвинения в тяжком преступлении.

В-третьих, национальная комиссия по госрегулированию связи и информатизации получала право без решения суда ограничивать доступ к интернет-ресурсам, распространяющим «противозаконную» информацию либо осуществляющим деятельность информационного агентства без регистрации. Последний пункт касался информационных интернет-сайтов, многие из которых не были зарегистрированы как СМИ.

Эти законы Виктор Янукович подписал на следующий день после принятия — 17 января. Позже против авторов законов были возбуждены уголовные дела. Однако сторонники «законов 16 января» до сих пор утверждают, что эти нормы были под копирку списаны с аналогичных в западных странах. Пусть и так, но принятые в разгар противостояния, законы только подогрели протесты и дали повод для порки Украины в международных организациях.

Как продолжает издание, сейчас Блок Петра Порошенко стал ещё одной фракцией, которая решила вернуть «диктаторскую» норму.

«Мы поддерживаем идею о необходимости принятия закона против недостоверной информации». С таким предложением выступил 15 января — почти в годовщину «диктаторских законов» — глава фракции Артур Герасимов.

На предложение Герасимова оппозиционно настроенные парламентарии ответили троллингом. Член партии «Самопомощь» Олег Березюк отметил, что такой проект можно только приветствовать, ведь он «поможет президенту избавиться от чиновников».