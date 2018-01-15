Le Figaro рассказала о российском пианисте, покоряющем Парижскую филармонию

Российский виртуоз Даниил Трифонов определённо является одним из самых интересных пианистов своего поколения, пишет Le Figaro. В свои 26 лет Трифонов даёт концерты в Парижской филармонии, уделяя большое внимание в своей программе польскому композитору Фредерику Шопену.

Российский виртуоз Даниил Трифонов, который в свои 26 лет даёт концерты в Парижской филармонии, определённо является одним из самых интересных пианистов своего поколения, пишет Le Figaro.

«Конечно, всегда найдутся те, кто станет считать, что мы создаём слишком много шума вокруг музыканта, чей талант ещё, возможно, не до конца созрел», — отмечает французское издание. Тем не менее программа его концертов, несмотря на то что может показаться, что Трифонов отдаёт предпочтение одному композитору, «вызывает восхищение».

Его последний альбом «Chopin Evocations», посящённый Фредерику Шопену, является лучшей тому иллюстрацией. Однако, хотя одержимость польским композитором не является чем-то новым, он умеет грамотно «дозировать» его в своей программе, утверждает Le Figaro.