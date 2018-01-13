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NewsOne: вице-премьер-министр Украины предложил заносить в реестр украинских артистов, выступающих в России

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Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко намерен законодательно урегулировать ситуацию с выступлениями украинских артистов на территории России, сообщает NewsOne, ссылаясь на пресс-службу украинского политика. В новом законе Кириленко предлагает обязать украинских артистов уведомлять СБУ о запланированных в России концертах. Украинский политик также намерен создать «специальный государственный реестр исполнителей», осуществляющих свою деятельность на территории России.
NewsOne: вице-премьер-министр Украины предложил заносить в реестр украинских артистов, выступающих в России
РИА Новости
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко намерен законодательно урегулировать ситуацию с выступлениями украинских артистов на территории России, сообщает NewsOne, ссылаясь на пресс-службу украинского политика.
 
Как отмечает издание, в новом законе Кириленко предлагает обязать украинских артистов уведомлять СБУ о запланированных в России концертах. Украинский политик также намерен создать «специальный государственный реестр исполнителей», осуществляющих свою деятельность на территории России.
 
«Во время выступления или видеоклипа артиста, занесённого в реестр, на украинских телеканалах постоянно высвечивается информационная надпись: «Этот исполнитель гастролирует на территории страны-агрессора». Соответствующее сообщение звучит также и на радио перед саундтреком такого артиста. В Украине со своих концертов исполнители, включённые в реестр, платят специальный сбор, поступления от которого полностью направляются на нужды Вооружённых сил Украины», — говорится в сообщении пресс-службы Кириленко.
 
Как сообщает украинское издание, вице-премьер-министр Украины также упомянул, что к законопроекту будут внесены другие предложения и уточнения.
 
«Однако позиция прямого или скрытого неуважения к своей стране должна, наконец, получить оценку. От этой же страны», — подчеркнул Кириленко.
 
Как сообщало ранее издание NewsOne, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предложил ввести ответственность для украинских артистов за гастроли на территории России.
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