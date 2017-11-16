На Украине вступил в силу закон о гастролях российских артистов

На Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Как передаёт «СТРАНА.ua», отныне организатор гастролей исполнителя из России должен предоставить СБУ информацию об имени и фамилии артиста, а также об использовании псевдонимов, о принадлежности к творческим коллективам и другую информацию, характеризующую его творческую деятельность.

С сегодняшнего дня на Украине вступил в силу закон, запрещающий гастроли российских артистов, которые создают угрозу нацбезопасности. Как пишет «СТРАНА.ua», парламент принял соответствующий закон 5 октября, документ был подписан президентом 7 ноября.

Отныне организатор гастролей исполнителя из России должен предоставить СБУ достоверную информацию об имени и фамилии артиста, а также об использовании псевдонимов, о принадлежности к творческим коллективам, другую информацию, характеризующую его творческую деятельность.

СБУ в течение 10 дней должна дать ответ, может ли артист приехать на Украину.

Согласно тексту закона, при проведении гастрольных мероприятий «не допускаются призывы к пропаганде сепаратизма, коммунистического или национал-социалистического тоталитарных режимов и их символики; запрещается проведение гастрольных мероприятий, которые популяризируют или пропагандируют государство-агрессора и его органы власти, запрещается проведение гастролей, участником которых является человек, внесённый в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности и тому подобное».

За нарушение организатор должен будет заплатить штраф в размере от 50 до 100 минимальных заработных плат, то есть от 160 тыс. до 320 тыс. гривен.