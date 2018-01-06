Журналисты TF1 попытались разгадать секрет успеха «Снежного шоу» Славы Полунина

«Снежное шоу» Славы Полунина идёт уже четверть века, и этот добрый клоун каждый раз вызывает сильные эмоции у зрителей, которые к концу спектакля аплодируют ему стоя, сообщает TF1. Корреспонденты телеканала посетили «Снежное шоу» в Париже и попытались понять, в чём секрет Славы Полунина и его спектакля.

Уже около четырёх млн человек по всему миру насладились «Снежным шоу» (Славы Полунина. — ИноТВ). Каков же секрет этого клоуна из России? Марион Готье и Жиль Паро попытались его разгадать.

МАРИОН ГОТЬЕ, корреспондент TF1: «Снежное шоу» Славы Полунина в конце каждого года, во время праздников, собирает в Париже полный зал. Мы сходили на него для того, чтобы попытаться понять, как такое возможно.

Скажите мне, в чём ваш секрет?

АЛЕКСАНДР ФРИШ, российский артист: Секрет в том, что сейчас Рождество, Новый год, а ещё потому, что падает снег.

МАРИОН ГОТЬЕ: Труппа «Снежного шоу», выступающая и кочующая налегке, даёт 500 представлений в год. А вот и её лидер — Слава — образцовый русский клоун. Он, как и его персонаж, почтенный старик со склонностью к шалостям.

ВЯЧЕСЛАВ ПОЛУНИН, российский артист: Когда у нас сложная ситуация, мы можем играть все спектакли, если есть хотя бы два артиста и три техника. Но, если у нас есть возможности, на сцене могут быть 20-30 человек.

МАРИОН ГОТЬЕ: Ни одно из этих представлений не похоже на другое. Во время шоу используется множество эффектов, но все они простые: взрывы бумажных конфетти, световые эффекты, декорации из ваты, усеянной пластиковыми пуговицами, вода и дымовая машина. Монтаж сцены занимает один день, при этом расходы на оборудование не велики, поскольку многое создаётся вручную.

ГВЕНЭЛЬ АЛЛАН, импресарио: А вот и вагончик подъезжает... Мы мало чего привозим с собой. Нам не интересна коммерческая сторона. Мы концентрируемся на том, что у нас хорошо получается, на том, что мы посылаем со сцены.

МАРИОН ГОТЬЕ: Как у вас всё это получается?

АЛЕКСАНДР ФРИШ: У нас тут очень холодно — вот и весь секрет.

МАРИОН ГОТЬЕ: Таким образом, секрет шоу Славы остаётся под завесой тайны. Пока во Франции развивалась поэзия, в других странах на первый план выходил бурлеск.

ЗРИТЕЛЬ: Это меняет жизнь!

ЗРИТЕЛЬНИЦА: Это потрясающе! Я уже ходила три года назад и вот пришла ещё раз. Это очень здорово!

МАРИОН ГОТЬЕ: Спектакль идёт уже 25 лет. И этот добрый клоун каждый раз вызывает сильные эмоции у зрителей, которые к концу спектакля аплодируют ему стоя.

Дата выхода в эфир 4 января 2018 года.