Польский политолог: Союз Трампа и Путина угрожает безопасности Варшавы Возможный союз нового президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина подорвет самые основы польско-американских отношений, заявил в интервью Deutschlandradio директор варшавского отдела Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас. При этом больше всего он опасается срыва планов по размещению в Польше американского военного контингента. По его словам, это угроза для безопасности страны. 28 ноября 2016 Deutschlandradio

DLR: Политика Обамы привела к росту глобальной нестабильности и терроризма Барак Обама отказался от идеи американского глобального доминирования, однако «зашел слишком далеко», заявил в интервью Deutschlandradio американский политолог Чарльз Кинг Мэллори. Из-за невмешательства США в мировые конфликты образовались политические «вакуумы» и выросла нестабильность. Кроме того, угроза мирового терроризма в президентство Обамы не уменьшилась, а стала еще больше, подчеркнул эксперт. 11 июля 2016 Deutschlandradio

DLF: Кремль выделяет деньги только на «патриотический театр» Российский театр «не изолирован» властью, и независимые режиссеры безнаказанно ставят «оппозиционные пьесы», пишет Deutschlandfunk. Тем не менее, Кремль в целях экономии предпочитает выделять деньги только на «патриотические» спектакли, добавляет издание. 22 мая 2016 Deutschlandradio

DLR: «Российские хакеры» совершают «диверсии» против немецких политиков «Российские хакеры» ведут шпионаж и проводят диверсии против немецких политиков, сообщает Deutschlandradio Kultur. По словам ведомства по охране конституции Германии, речь идет об атаке, «аналогичной прошлогодней», совершенной против электронной почты депутатов бундестага. 14 мая 2016 Deutschlandradio

Deutschlandradio: Спесивой России следует напомнить о великодушии Запада Кризис в отношениях между Россией и Германией заключается в «неуверенности» Берлина и в «завышенной самооценке и агрессивности Москвы», пишет автор Deutschlandradio Томас Франке. Исправить ситуацию можно, открыто развенчав «ложь и пропаганду Москвы» об унижении России после развала СССР и окружении НАТО. Наоборот: без помощи Запада в 1990-е для России давно бы «погас свет», считает журналист. 19 марта 2016 Deutschlandradio

Deutschlandradio: Русская провинция страдает от кризиса сильнее, чем столица Российский экономический кризис гораздо ощутимее не в Москве и Петербурге, а в провинции, пишет Deutschlandradio. Примером может служить город Киров, в котором, по словам издания, наблюдаются массовая безработица, дефицит продуктов, проблемы с уборкой улиц от снега и задержка зарплат. 13 марта 2016 Deutschlandradio

Немецкий эксперт: Революция Путину не грозит - и это хорошо По мнению эксперта Немецкого общества внешней политики Штефана Майстера, возможность революции в России – это абсурд, так как в России никто не ставит под сомнение власть Владимира Путина. Майстер уверен, что это и к лучшему: дестабилизация такой огромной страны стала бы настоящей катастрофой. Кроме того, россияне «устали от революций». 13 декабря 2014 Deutschlandradio

Антонова: Трофейные шедевры должны остаться в России Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова считает, что Германии пора отказаться от требований о возврате культурных ценностей, вывезенных в СССР в годы Второй мировой войны. По словам искусствоведа, «трофейное» искусство служит предупреждением народам мира о том, чего они могут лишиться из-за войны. 24 октября 2013 Deutschlandradio

ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,1 миллиона евро за смерти чеченцев Европейский суд по правам человека признал факт нарушения Россией прав человека в Чечне в ходе атаки в 2000 году. Теперь Москва обязана выплатить родственникам погибших в общей сложности около 1,1 миллиона евро, сообщает Deutschlandradio. 4 октября 2013 Deutschlandradio

DRadio: Российский арт-протест заговорил языком монстраций Люди искусства в России - больше, чем просто художники, отмечает радиостанция Deutschlandradio. Устраивая политические акции в форме монстраций, наномитингов и «панк-молебнов», они, по мнению издания, объединяют российское протестное движение и помогают ему найти свой язык. 5 августа 2013 Deutschlandradio