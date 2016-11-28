Deutschlandradio
Польский политолог: Союз Трампа и Путина угрожает безопасности Варшавы
Возможный союз нового президента США Дональда Трампа и главы Кремля Владимира Путина подорвет самые основы польско-американских отношений, заявил в интервью Deutschlandradio директор варшавского отдела Европейского совета по международным отношениям Петр Бурас. При этом больше всего он опасается срыва планов по размещению в Польше американского военного контингента. По его словам, это угроза для безопасности страны.
DLR: Политика Обамы привела к росту глобальной нестабильности и терроризма
Барак Обама отказался от идеи американского глобального доминирования, однако «зашел слишком далеко», заявил в интервью Deutschlandradio американский политолог Чарльз Кинг Мэллори. Из-за невмешательства США в мировые конфликты образовались политические «вакуумы» и выросла нестабильность. Кроме того, угроза мирового терроризма в президентство Обамы не уменьшилась, а стала еще больше, подчеркнул эксперт.
DLF: Кремль выделяет деньги только на «патриотический театр»
Российский театр «не изолирован» властью, и независимые режиссеры безнаказанно ставят «оппозиционные пьесы», пишет Deutschlandfunk. Тем не менее, Кремль в целях экономии предпочитает выделять деньги только на «патриотические» спектакли, добавляет издание.
DLR: «Российские хакеры» совершают «диверсии» против немецких политиков
«Российские хакеры» ведут шпионаж и проводят диверсии против немецких политиков, сообщает Deutschlandradio Kultur. По словам ведомства по охране конституции Германии, речь идет об атаке, «аналогичной прошлогодней», совершенной против электронной почты депутатов бундестага.
Deutschlandradio: Спесивой России следует напомнить о великодушии Запада
Кризис в отношениях между Россией и Германией заключается в «неуверенности» Берлина и в «завышенной самооценке и агрессивности Москвы», пишет автор Deutschlandradio Томас Франке. Исправить ситуацию можно, открыто развенчав «ложь и пропаганду Москвы» об унижении России после развала СССР и окружении НАТО. Наоборот: без помощи Запада в 1990-е для России давно бы «погас свет», считает журналист.
Deutschlandradio: Русская провинция страдает от кризиса сильнее, чем столица
Российский экономический кризис гораздо ощутимее не в Москве и Петербурге, а в провинции, пишет Deutschlandradio. Примером может служить город Киров, в котором, по словам издания, наблюдаются массовая безработица, дефицит продуктов, проблемы с уборкой улиц от снега и задержка зарплат.
Немецкий эксперт: Революция Путину не грозит - и это хорошо
По мнению эксперта Немецкого общества внешней политики Штефана Майстера, возможность революции в России – это абсурд, так как в России никто не ставит под сомнение власть Владимира Путина. Майстер уверен, что это и к лучшему: дестабилизация такой огромной страны стала бы настоящей катастрофой. Кроме того, россияне «устали от революций».
Антонова: Трофейные шедевры должны остаться в России
Директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Ирина Антонова считает, что Германии пора отказаться от требований о возврате культурных ценностей, вывезенных в СССР в годы Второй мировой войны. По словам искусствоведа, «трофейное» искусство служит предупреждением народам мира о том, чего они могут лишиться из-за войны.
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 1,1 миллиона евро за смерти чеченцев
Европейский суд по правам человека признал факт нарушения Россией прав человека в Чечне в ходе атаки в 2000 году. Теперь Москва обязана выплатить родственникам погибших в общей сложности около 1,1 миллиона евро, сообщает Deutschlandradio.
DRadio: Российский арт-протест заговорил языком монстраций
Люди искусства в России - больше, чем просто художники, отмечает радиостанция Deutschlandradio. Устраивая политические акции в форме монстраций, наномитингов и «панк-молебнов», они, по мнению издания, объединяют российское протестное движение и помогают ему найти свой язык.
Лавров предостерег США о «неправильных сигналах» в сирийском конфликте
Факт применения Асадом химоружия послужил для США лишь поводом для поставок оружия повстанцем, сообщает Deutschlandradio. Лавров свою очередь предостерег Вашингтон об опасности возведения бесполетной зоны и посыла «неправильных сигналов».