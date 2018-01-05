NewsOne: МИД Украины попросил украинцев воздержаться от поездок в Россию

Департамент консульской службы МИД Украины заявил, что путешествие украинцев в Россию — «нередко билет в один конец», сообщает NewsOne. В украинском внешнеполитическом ведомстве граждан страны попросили воздержаться от поездок в соседнее государство, отмечается в статье.
Министерство иностранных дел Украины предупредило своих граждан о систематических провокациях российских спецслужб против украинцев и попросило воздержаться от поездок в Россию, сообщает NewsOne со ссылкой на Twitter Департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства.
«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и создавать проблемы родным?», — говорится в сообщении.
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