NewsOne: МИД Украины попросил украинцев воздержаться от поездок в Россию

Министерство иностранных дел Украины предупредило своих граждан о систематических провокациях российских спецслужб против украинцев и попросило воздержаться от поездок в Россию, сообщает NewsOne со ссылкой на Twitter Департамента консульской службы украинского внешнеполитического ведомства.

«Путешествие украинцев в Россию — нередко билет в один конец. Подтверждено и задокументировано. Так стоит ли рисковать собственной свободой и создавать проблемы родным?», — говорится в сообщении.

Как напоминает NewsOne, 3 января СБУ проинформировала о том, что российские спецслужбы совершили «очередную антиукраинскую провокацию» и «незаконно» задержали в Москве гражданина Украины Олега Негоду.