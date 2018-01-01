Новогоднее обращение Владимира Путина

По традиции президент Российской Федерации выступает с праздничным обращением к согражданам и подводит итоги уходящего года. ИноТВ предлагает трансляцию выступления Владимира Путина.

Дорогие друзья!



На пороге новый, 2018 год. Конечно, этот праздник приходит к нам каждый год, но всё равно мы воспринимаем его как новый, добрый, желанный. Верим, что всё загаданное в эти минуты, все наши надежды исполнятся. Новый год у нас — это, прежде всего, семейный праздник. Мы отмечаем его, как было в детстве: с подарками и сюрпризами, с особой теплотой, с ожиданием важных перемен. И они обязательно придут в нашу жизнь, если каждый из нас всегда будет помнить о своих родителях, беречь их, ценить каждую минуту, проведёённую с ними, если будет больше понимать своих детей, их устремления и мечты, поддерживать тех, кто рядом, кто нуждается в нашем участии и душевной щедрости. Умение помогать, быть чуткими, дарить добро наполняет жизнь истинным, человеческим смыслом.

Где бы мы ни находились: за семейным столом, в весёлой компании, на праздничных улицах, — нас объединяет приподнятое, новогоднее настроение, а современные технологии позволяют разделить наши чувства с дорогими людьми, которые могут находиться за сотни, тысячи километров. И, как всегда, мои особые поздравления всем, кто сейчас работает, выполняет воинский или профессиональный долг, дежурит в больницах, ведёт самолеты и поезда. Мы вместе в эту прекрасную новогоднюю ночь, мы вместе и в наших общих повседневных делах. Сплочённость, дружба, бескорыстная любовь к России умножают наши силы для достойных поступков и высоких достижений. Хочу сердечно поблагодарить всех за веру в себя и в нашу страну, за труд и его результаты. Пусть доверие и взаимопонимание всегда сопутствуют нам.



Дорогие друзья!



До наступления 2018 года остались буквально секунды. Пришло время сказать друг другу самые заветные слова, простить ошибки, обиды, обнять, признаться в любви, согреть заботой и вниманием. Пусть в Новом году в жизни каждого человека, каждой семьи произойдут перемены к лучшему, чтобы все были здоровы, чтобы рождались дети и чтобы они радовали нас. Искренне желаю всем вам успехов и благополучия, мира и процветания нашей великой России, нашей любимой и единственной. Будьте счастливы!



С праздником вас! С Новым 2018 годом!