Байден: на бой с Путиным должны выйти все американцы

Поскольку президент США Дональд Трамп по каким-то причинам не желает сопротивляться «посягательствам на американскую демократию» со стороны Кремля, это должны делать остальные американцы, пишет бывший вице-президент США Джо Байден на страницах журнала Foreign Affairs. По мнению политика, защищать Америку от «Путина и его дружков» должны все — члены конгресса, частные компании и политические организации, и даже рядовые американцы.

Победа США над Советским Союзом в холодной войне не только подтвердила, что «военная мощь является ключевым элементом нацбезопасности Америки», но и ясно показала, что Вашингтон «должен двигаться к своим целям посредством тихой, но несгибаемой поддержки демократических институтов», рассуждает вице-президент США Джо Байден в своём эссе, написанном им совместно с экс-помощником замминистра обороны Майклом Карпентером и опубликованном в Foreign Affairs. Как подчёркивает Байден, именно западная демократия была избрана в качестве социальной модели «посткоммунистическими» странами Восточной и Центральной Европы и многим из них удалось «под просвещённым руководством НАТО и ЕС» перейти от «диктатуры к демократическому устройству».

Такой же переход могла совершить и Россия, и на это надеялись не только западные страны, но и сами россияне, которые мечтали видеть свою страну «демократической, стабильной и процветающей», продолжает политик. Однако теперь эта мечта «дальше, чем была когда-либо с момента окончания холодной войны»: сегодня российское правительство «беспардонно покушается на самые основы западной демократии по всему миру», констатирует он. По мнению Байдена, этот «штурм» мотивирован прежде всего «желанием Кремля защитить своё богатство и власть» — ведь «Путин и его дружки» отлично понимают, что созданная ими «клептократическая система» «лишь выглядит сильной, оставаясь хрупкой внутри», и боятся, что, «если они ослабят свой удушающий захват на шее гражданского общества, восторженные аплодисменты могут быстро смениться недовольными криками и презрительным свистом».

Рассудив, что лучшей защитой будет нападение, российские власти решили «дать бой вне своих границ» и «атаковать то, что они считают главной внешней угрозой своему существованию» — западную демократию, пишет Байден. Как полагает бывший вице-президент, нападая на Запад, Кремль отвлекает внимание от коррупции и экономических проблем внутри России и «разжигает патриотические страсти, сдерживая недовольство» отдельных россиян, что позволяет ему консолидировать власть в своих руках.

Враждебные действия Москвы многочисленны и разнообразны: если в ближнем зарубежье она не гнушается использовать экономическое давление при помощи «манипуляций на энергетических рынках», а порой — как было с Украиной и Грузией — и военные методы, то на Западе она действует тоньше, прибегая к кибератакам, лоббированию своих интересов через связанных с властями российских предпринимателей (авторы называют это «экспортом коррупции») и финансированию угодных им политических партий и движений, говорится в эссе. От агрессивной политики Кремля страдает и сама Россия: в ней воцарилась «потёмкинская демократия», при которой преследуют и даже убивают оппозиционных политиков, подавляются гражданские свободы, а выборы превращены в «постановочные представления, на которых не видно ни свободы, ни справедливости», подчёркивает автор.

По мысли политика, у Запада есть все возможности противостоять России, но это потребует решительных действий: в частности, членам НАТО необходимо будет активно укреплять свою кибербезопасность, вовлекая в этот процесс частные компании; правительствам западных стран — сохранять санкции против Москвы и разобраться с «вопиющими уязвимостями в их избирательных системах, финансовых секторах, информационной инфраструктуре и экосистемах СМИ»; а самим журналистам — «выявлять дезинформацию, в особенности в социальных сетях». Вашингтону, впрочем, нужно при этом поддерживать контакты с Россией как с «ядерной сверхдержавой», дабы «сохранять стратегическую стабильность» и избегать недопонимания, — но в других областях США должны «защищать либеральную демократию и свои интересы», убеждён бывший виц-президент.

Между тем президент США Дональд Трамп, по всей видимости, не собирается принимать каких-либо активных мер по противодействию Кремлю и даже «увиливает» от них, а это значит, что «мобилизоваться» должны все остальные, считает Байден. Первым шагом может стать создание независимой и не связанной с отдельными партиями комиссии для анализа действий Москвы — по образцу аналогичной организации, образованной после терактов 11 сентября 2001 года для определения и устранения уязвимостей, сделавших эти теракты возможными, предлагает политик. Тем временем конгрессу следует продолжать «усердно исполнять свои обязанности по надзору», дабы гарантировать, что президентская администрация будет следовать законам о санкциях. Наконец, по мере того, как в новостях всё подробнее вырисовывается картина, позволяющая представить масштаб «дезинформационной кампании» Москвы, все американцы обязаны поддерживать свою «сознательность и осведомлённость», уверен автор. «Мы все вместе должны отвергнуть иностранное влияние на наши демократические институты и решать проблемы внутри наших сообществ, а не позволять демагогам внутри страны и тиранам за рубежом нас разделять, — в заключение призывает Байден. — Путин и его прихвостни не понимают, что величайшая сила американской демократии — это активные граждане. И даже если президент отказывается действовать, это можем делать мы».