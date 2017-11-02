Associated Press: «русская реклама» в Facebook впечатляет и пугает

На слушаниях в сенате были продемонстрированы примеры рекламы в Facebook, которую, как утверждается, использовала Россия, чтобы «повлиять» на выборы в США, передаёт Associated Press. В интервью агентству специалист по технологиям Омар Ахтар отметил, что эти «провокационные» объявления оказывали сильное воздействие на американцев.

Эта реклама стоила приблизительно 78 тысяч рублей, или 1300 долларов по сегодняшнему курсу. Вещественное доказательство номер четыре — реклама со слоганом «Поддержи полицию». Она появилась 19 октября 2016 года, или была просмотрена 1,3 миллиона раз.

ОМАР АХТАР, специалист по технологиям компании Altimtere: Объявления были провокационными, они были чрезвычайно ангажированными. Их содержание действительно поражает. И это та информация, которой обычно делятся бесплатно, и вам не нужно платить, чтобы распространить её среди множества людей.

И поглядите на названия, которые они используют: «Сердце Техаса», «Патриоты за Америку» и тому подобное. Очевидно, что они призваны привлечь внимание определённой аудитории, человека, который в большинстве случаев идентифицирует себя с республиканцем.

На мой взгляд, произошло две вещи. Люди пытались повлиять на выборы в пользу Трампа и республиканцев. И они старались полностью разрушить электоральный процесс, который существует здесь сколько, сотни лет?

Это служит серьёзным предупреждением. И я думаю, всем не терпится узнать окончательные выводы о том, как им это удалось. Потому что, с одной стороны, это выглядит весьма впечатляющим, но с другой — невероятно пугающим.

Дата выхода в эфир 01 ноября 2017 года.