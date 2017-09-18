Focus: Меркель открыла детям русскую сторону своей души

В рамках предвыборной кампании канцлер Германии Ангела Меркель встретилась с немецкими детьми и ответила на их вопросы, сообщает Focus. Она рассказала о том, что среди её любимых предметов в школе был русский язык. А также поделилась своей мечтой съездить в Россию в качестве туриста.

Канцлер Германии Ангела Меркель провела своеобразную «пресс-конференцию» с участием детей, на которой ответила «маленьким репортёрам» на волнующие их вопросы, сообщает Focus. Она рассказала о том, что её любимый цвет — светло-голубой, любимые животные — ёж и заяц, а есть она больше всего любит спагетти болоньезе. Её любимая страна, естественно, Германия, но глава ФРГ не прочь как турист съездить в Россию или США.



Также она назвала предметы, которые ей больше всего нравились в школе: немецкий, русский и математика. Самый счастливый момент в её жизни — знакомство с будущим мужем, поделилась воспоминаниями глава ФРГ. Один из «мини-репортёров» попросил канцлера описать свою жизнь в четырёх словах. «Есть, пить, спать, чистить зубы», — сказала Меркель.



Она рассказала, что, как и другие, ходит в магазин, но во время покупок её сопровождают сотрудники службы безопасности. Одна из девочек спросила: «Кем бы вы хотели стать, если бы у вас была возможность стать другим человеком на один день?» «Космонавтом, который облетел Землю», — ответила канцлер.



На предстоящих выборах в бундестаг дети, присутствовавшие на «пресс-конференции», проголосовать не смогут. Но, по-видимому, партийные стратеги рассудили, что, если канцлер поладит с детьми, это поднимет её рейтинг среди избирателей. «Так что это мероприятие — не просто расслабленный фольклор, а своего рода тест для Меркель», — поясняет издание.



К слову, любимая одежда главы ФРГ — вязаная кофта, но её она носит только в свободной время, отмечает издание. «Через неделю станет ясно, будет ли она и дальше доставать свою вязаную кофту из шкафа только в редких случаях», — заключает Focus.

Комментарии читателей сайта Focus:

Michael Lehmann: Госпожа Меркель, прекратите! Вы не ладите с детьми. Всё это выглядит так наигранно, что даже больно становится. Другие политики пробовали то же самое, но не справились. Оставьте эти странные выступления. Они вас убедительнее не делают.

Gabriele Wiemer: Бедные дети. Наверняка заранее проверили, что их родители голосуют за ХДС. Вопросы, конечно же, заранее согласованы. Всё как всегда, даже перед детьми не сдерживается в самовосхвалении. Ей ни за что не стыдно. Может быть, и детям беженцев выразить свою благодарность, поплакать на камеру? Такой день пришёлся бы Меркель по вкусу.

Carmen Goya: А завтра Шульц пойдёт в ясли, послезавтра Ангела — в дом престарелых, а Линднер — в школу для слепых и так далее. Ведь политики тоже люди и заботятся обо всех. От рекламы прямо тошнит. И всё время одно и то же.

Hans Kleusener: После этого материала нужно обязательно снизить избирательный возраст на десять лет. Это сразу раскроет огромное количество новых слоёв населения, которыми можно будет легко манипулировать. «Мы справимся!» (Ирония и сарказм.)

Eric Macula: Бессовестная предвыборная пропаганда. Издевательство над детьми как пиар-шоу. В голове не укладывается. Уровень этого политического театра вызывает только отвращение.