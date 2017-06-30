Helagotland рассказала, почему Европа видит соринку в российском глазу

Каждый день шведские СМИ пишут о том, какую угрозу представляет Россия для Европы, особенно для Швеции, пишет для Helagotland Микаэль Мелльквист. По его мнению, причиной такого поведения является слаженный хор СМИ, который при освещении темы России не допускает ни единой фальшивой ноты, а также российские «скелеты в шкафу», которые заставляют Европу укреплять оборону вне зависимости от того, есть ли у России на её счёт какие-либо агрессивные планы.

Каждый день во всех шведских СМИ пишут о том, что Россия представляет серьёзную угрозу национальной безопасности Швеции. Они же издеваются над Трампом за его высказывания о «фейковых новостях». Это заставляет вспомнить о поговорке «В чужом глазу соринку видим, в своём — бревна не замечаем», пишет для Helagotland Микаэль Мелльквист.

Автору вспоминается рассказ о встрече двух машин на узкой дороге. Оба автомобиля останавливаются, после чего один из водителей высовывается из окна и кричит своему коллеге за рулём: «Давай задний ход, ты ведь в курсе, что это делает тот, кто ехал первым!»

«На этой неделе СМИ сообщили, что российский самолёт над Балтикой пролетел рядом с американским истребителем (что он там делал?), — напоминает автор. — То же самое произошло и со шведским самолётом. Именно российский истребитель пролетел рядом с ним. А где же в таком случае летели американцы и шведы? Далеко ли от российского самолёта? Или, может быть, они летели рядом друг с другом? Но нет, это российский самолёт пролетел рядом!»

Это очень показательно для всех сюжетов СМИ, где фигурирует Россия. Эта модель строится на нескольких пунктах. «Во-первых, Россия скоро начнёт в Европе войну, особенно против Швеции; во-вторых, этого нельзя избежать; в-третьих, мы должны суметь защитить себя», — отмечает Мелльквист.

Первый и второй пункт рассматриваются как аксиома, и споры начинаются только по поводу последнего пункта. Те, кто хочет дать задний ход и поразмыслить над первыми пунктами, исключаются из дискуссии; на них либо наклеивают ярлык сталиниста и фаната Путина, либо их объявляют наивными мечтателями о мире. В обоих случаях участие в дискуссии становится невозможным.

«В Швеции не требуется никакого контроля СМИ со стороны режима; шведские СМИ сами отлично выдерживают нужный тон, — отмечает автор. — Ни одна пташка не возьмёт в этом хоре фальшивую ноту».

«Россия — это, конечно, никакой не рай на земле. Режим там угнетает собственных граждан всеми возможными способами, а демократия выведена из игры. Не так уж сложно иметь о Путине и ему подобных плохое мнение. У них в шкафу столько скелетов, что нам — даже тем, кто не желает подливать масла в огонь, — приходится приписывать России агрессивные намерения в отношении остальной Европы, — уверен автор. — Именно они (русские. — RT) провоцируют обсуждение этих несуществующих агрессивных планов, которые стоят за «ухудшением ситуации в сфере национальной безопасности».