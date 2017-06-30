Helagotland рассказала, почему Европа видит соринку в российском глазу

Каждый день шведские СМИ пишут о том, какую угрозу представляет Россия для Европы, особенно для Швеции, пишет для Helagotland Микаэль Мелльквист. По его мнению, причиной такого поведения является слаженный хор СМИ, который при освещении темы России не допускает ни единой фальшивой ноты, а также российские «скелеты в шкафу», которые заставляют Европу укреплять оборону вне зависимости от того, есть ли у России на её счёт какие-либо агрессивные планы.