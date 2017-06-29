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Guardian: Трамп готовится к торгу с Путиным в ходе их первой встречи

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Президент США Дональд Трамп поручил Совету национальной безопасности Белого дома составить перечень возможных уступок, которые он бы мог предложить в качестве «разменной монеты» на встрече с Владимиром Путиным, сообщает The Guardian. Эта встреча, возможно, состоится на следующей неделе в Германии во время саммита G20, однако пока неясно, что американский лидер собирается попросить у президента России взамен, говорится в статье.
Guardian: Трамп готовится к торгу с Путиным в ходе их первой встречи
Reuters
Президент США Дональд Трамп поручил своим помощникам в Белом доме выработать возможные уступки, которые он смог бы предложить в качестве «разменной монеты» во время запланированной на следующую неделю встречи с Владимиром Путиным, сообщает The Guardian со ссылкой на двух бывших чиновников, знакомых с ходом подготовки.
 
Сотрудникам Совета национальной безопасности США поручено выработать для первой встречи двух лидеров возможные предметы для торга, в том числе возвращение двух дипломатических объектов, освободить которые россиянам приказала ещё администрация Обамы в ответ на «вмешательство Москвы в выборы 2016 года». Однако пока неясно, что взамен попросят от Путина, отмечается в статье.
 
Официальный представитель Совета национальной безопасности США Майкл Энтон, говоря об этом сообщении, подчеркнул, что пока никаких договорённостей по встрече двух лидеров достигнуто не было. Однако он не стал комментировать запрос к сотрудникам совета по поводу того, что можно на этой встрече предложить российскому лидеру в качестве разменной монеты, пишет The Guardian.
 
В Совете нацбезопасности и Госдепе США выступают резко против односторонних уступок Москве, нацеленных только на то, чтобы улучшить российско-американские отношения. Кроме того, в администрации Трампа также есть те, кто выступает против намерения американского лидера провести официальную встречу с Владимиром Путиным во время саммита «Большой двадцатки» в Германии.
 
Некоторые официальные лица настаивают на том, что данная встреча должна ограничиться короткой и неформальной беседой на полях стартующего в пятницу в Гамбурге саммита G20. Связано это с тем, что в отношении Трампа сейчас ведётся многостороннее расследование по поводу возможных связей его предвыборного штаба с Москвой.
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источник
Guardian Великобритания Европа
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