Die Welt: в эстонской Нарве русское меньшинство в большинстве

Около четверти жителей Эстонии русскоязычные, однако в Нарве, находящейся на границе с Россией, доля «меньшинства» достигает 90%. Журналист Die Welt посетил город и выяснил, как живут и на что надеются русскоговорящие эстонцы.

Порядка четверти населения Эстонии составляют этнические русские, а на востоке страны их количество достигает и вовсе 90%. Журналист Die Welt решил посетить город Нарву, чтобы выяснить, как живёт русскоязычное население.

Автор издания встретился с Валерием Четверговым, который в советские времена был председателем городского совета и партийным функционером. Сейчас он представляет этнических русских, которые, согласно переписи 2011 года, составляют меньшинство — 24,8% от населения страны, однако в Нарве картина совсем иная: из 60 тыс. жителей города русскоязычное население достигает 90%.

«Я всегда говорю нашей молодежи: Эстония — ваша Родина, потому что здесь вы родились на свет. Но Россия — ваше Отечество, потому что вы говорите на её языке и знаете её историю. Человек, который знает, кто он, всегда даст своей стране больше, чем человек, который вечно сомневается», — говорит Четвергов.

В ответ на вопрос, считает ли он работу своего Объединения соотечественников успешной, Четвергов вспоминает о начале 1990-х годов, когда эстонские политики грозились «создать русским такие условия, что они сами уедут отсюда». Некоторые жители действительно уехали в Россию, другие же — особенно после вступления Эстонии в ЕС в 2004 году — отправились в Европу. Однако подавляющее большинство жителей всё же остались здесь — даже те, чьи предки приехали сюда в советские времена, и те, которые после распада СССР не получили эстонского гражданства автоматически.

«Сегодня примерно по 30 процентов русскоязычных жителей Нарвы имеют синие эстонские паспорта, красные российские и серые паспорта», — говорит Четвергов.

Как поясняет автор статьи, документы серого цвета получили так называемые неграждане, то есть лица без гражданства. Однако статус негражданина в Эстонии имеет и некоторые преимущества. Так, с серым паспортом можно ездить без визы как в страны ЕС, так и в Россию, для обладателей серых паспортов действует трудовое право ЕС, а ещё им не приходится нести воинскую службу в России.

Главным фактором, разъединяющим две части общества, является прошлое и отношение к нему. Для многих русских Красная армия — освободитель от фашизма, а для большинства эстонцев — союзник вермахта, оккупировавший их страну в 1940-м, а затем в 1944 году. В 2007 году эстонское правительство решило перенести памятник советским солдатам из центра на окраину Таллина. Узнав об этом, русскоязычная молодёжь вышла на акции протеста, вылившиеся в столкновения с полицией.

Однако, как заключает автор статьи, с новым правительством в долгосрочной перспективе можно связать надежду на большую интеграцию эстонского общества. В конце прошлого года кабинет министров впервые сформировали Центристская партия и две более мелкие партии-партнёры. Все последние годы она пользуется поддержкой русскоязычного населения страны, которое теперь надеется на положительные изменения политики по отношению к национальному меньшинству.

«Наши люди как настоящие русские голосуют сердцем. Они выбирают Центристскую партию, и, если спросить их, почему они голосуют именно за неё, они ответят: потому что она за русских», — прокомментировал ситуацию журналист городской радиостанции ERR Юрий Николаев.