Die Welt рассказал, почему Эстония должна бояться Путина сильнее остальных

Прибалтика — это наиболее уязвимый регион НАТО, пишет Die Welt. Западным государствам будет очень сложно защитить своих восточноевропейских союзников в случае нападения России, отмечает автор статьи Герхард Гнаук. Особенно это касается Эстонии, ведь у главы Кремля есть с ней «личные счёты», добавляет немецкий журналист.

Теснее всего НАТО и Европейский союз соприкасаются с Россией на реке Нарве, пишет Die Welt. При этом Эстония и вся Прибалтика сегодня считаются наиболее уязвимыми территориями альянса, отмечает автор статьи Герхард Гнаук. Если Россия начнёт военное наступление, то западным государствам будет очень сложно защитить своих восточноевропейских союзников.

В ситуации с Эстонией беспокойство вызывают и два других фактора, продолжает издание. В пограничном городе Нарве 90% населения — этнические русские, которые в случае конфликта могут переметнуться на сторону Москвы. К тому же, несмотря на многолетние усилия, Эстония и Россия так и не заключили пограничное соглашение.

У двух стран сложились непростые отношения, отмечает Гнаук. Ситуацию усугубляет и мировая политическая обстановка. После вмешательства России в события на Украине в 2014 году ситуация с безопасностью в Европе сильно изменилась. «Наши западные партнёры поняли, что оборона Берлина, Лондона и Парижа начинается здесь — в Нарве. И они действуют соответствующе», — подчеркнул министр обороны Эстонии Маргус Цахкна.

В Таллине рады тому, что НАТО перебросило к ним своих солдат, а также проводит там учения, пишет Die Welt. При этом решение о наращивании присутствия альянса в регионе было принято ещё во времена президентства Барака Обамы. Сейчас в Прибалтике растёт беспокойство, что его преемник Трамп может усомниться в важности НАТО. В связи с этим эстонский депутат Ээрик-Нийлес Кросс призывает углублять оборонное сотрудничество в рамках ЕС. Он даже не возражает против размещения в его стране ядерного оружия Германии.

К тому же Эстония должна бояться Путина сильнее остальных, подчёркивает Цахкна. Ведь, как сообщает WikiLeaks, в Таллине полагают, что у главы Кремля Владимира Путина есть с Эстонией «личные счёты». Дело в том, что русский по имени Путин — вероятно, отец нынешнего президента России, — сражался во времена Второй мировой войны в Эстонии в тылу германских фашистов. «Немцам его сдали эстонские крестьяне, после чего он бежал и был при этом ранен», — говорится в американской депеше, опубликованной на сайте WikiLeaks. Многие в Таллине опасаются, что эта история будет долгое время отягощать отношения двух стран.