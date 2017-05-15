Hürriyet Daily News: россияне стали относиться к Турции менее враждебно

Согласно результатам недавнего опроса общественного мнения, проведённого ВЦИОМ, россияне изменили свои представления о Турции и сегодня относятся к стране не так враждебно, как в прошлом году, отмечает Hürriyet Daily News. Число тех, кто считает отношения Москвы и Анкары «враждебными» упало почти в 6 раз. Однако число опрошенных, которые назвали отношения «дружескими», по-прежнему невелико.

Всё меньше граждан России считают Турцию враждебным государством, и всё больше жителей России высказываются за нормализацию двусторонних отношений во всех сферах. Таковы результаты опроса общественного мнения, проведённого Всероссийским центром изучения общественного мнения ВЦИОМ, пишет Hürriyet Daily News.

Согласно результатам опроса, «уровень враждебности» со стороны российской общественности по отношению к Турции значительно снизился, отмечает турецкая газета.

Падение российского самолёта на турецко-сирийской границе привело к напряжённости в отношениях Москвы и Анкары. Наметившееся летом прошлого дипломатическое сближение позволило снизить напряжённость. Российские туристы вернулись на турецкое побережье. Однако ряд эмбарго, которые Россия ввела в отношении турецких продуктов, по-прежнему в силе.

В 2016 году 70% опрошенных россиян охарактеризовали российско-турецкие отношения как «напряжённые» или даже «враждебные». В этом году число сторонников такого мнения упало до 28%. Эксперты полагают, что причина кроется в увеличении числа встреч между лидерами двух стран, которые несколько развеяли обеспокоенность россиян относительно Турции.

Число тех, кто считает российско-турецкие отношения «враждебными», составляло 23% в прошлом году, результаты недавнего опроса показали — сегодня так считают лишь 4% россиян. В 2016-м отношения Москвы и Анкары считали «напряжёнными» 47% опрошенных, в этом же году — такое мнение высказали 24%.

Тем не менее число тех, кто положительно оценил нынешнее состояние двусторонних отношений, невелико: «доброжелательными» отношения назвали 8% опрошенных, «дружескими» — 6%, «вполне дружескими» — 5. Однако если год назад лишь 19% россиян поддержали идею сохранения и углубления сотрудничества с Анкарой, сейчас за укрепление связей с Турцией высказались 49% опрошенных.

На вопрос, нужно ли изолировать Турцию, положительный ответ дали 12% россиян — в прошлом году аналогичный показатель составил 35%.

По мнению главы ВЦИОМ Степана Львова, на результаты опроса повлияло возобновление диалога между президентами двух стран. Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган обсуждают такие сложные вопросы, как война в Сирии, строительство газопровода «Турецкий поток». Отмена эмбарго на экспорт и импорт продуктов питания также рассеяла опасения россиян в связи с тем ущербом, который инцидент на турецко-сирийской границе нанёс двусторонним отношениям.

Степан Львов признал, что попытки Москвы и Анкары оставить враждебность позади изменили представление россиян о Турции в лучшую сторону.

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров счёл изменение отношения российской общественности к Турции «закономерным и естественным».

Джабаров пояснил: «Мы знаем, что в последнее время наши страны сделали ряд шагов навстречу друг другу. Особый успех имела последняя встреча президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. <…> Думаю, что нормализация наших отношений, снятие ограничений и восстановление авиасообщения не могли не сказаться положительно на имидже Турции в глазах россиян. Тем более это — любимое место отдыха многих наших граждан».