CNN: «обманщице» Шараповой предстоит сразиться со своим главным критиком

Во втором раунде турнира Женской теннисной ассоциации в Мадриде Мария Шарапова сразится с Эжени Бушар. Телеканал CNN, предвкушая встречу, называет её пикантной, так как недавно Бушар раскритиковала Шарапову, назвав россиянку «обманщицей».

Мария Шарапова продолжила своё впечатляющее возвращение в спорт победой в первом раунде (турнира Женской теннисной ассоциации. — RT) в испанской столице в минувшее воскресенье. Впрочем, ситуация в Мадриде обещает стать ещё пикантнее — противницей Шараповой в следующем раунде станет Эжени Бушар, теннисистка, публично назвавшая Шарапову «обманщицей» после отстранения последней от большого спорта на 15 месяцев из-за употребления допинга.

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема» недавно дошла до полуфинала в Штутгарте, это был её первый турнир после возвращения в спорт. И здесь она отыгралась, одержав убедительную победу над Мирьяной Лучич-Барони в трёх партиях, уступив ей в первом 6 мячей. Таким образом, Шарапова собирается выиграть этот турнир. Она уже становилась его победительницей в 2014 году, и теперь полностью сосредоточена на предстоящей схватке с Бушар. Канадская спортсменка недавно громко раскритиковала возвращение Шараповой на корт.

ЭЖЕНИ БУШАР, 59-я ракетка мира: Не думаю, что это (возвращение Шараповой. — RT) правильно. Она обманщица, а я считаю, что обманщикам нельзя разрешать возвращаться в любой вид спорта. Это несправедливо ко всем игрокам, которые выступают по правилам. Считаю, что WTA даёт неверный посыл молодым игрокам, мол: «Жульничайте, а потом мы снова вас встретим с распростёртыми объятиями». Это неправильно. Теперь я не могу сказать, что я беру пример с Шараповой, она определённо разрушила (свой образ. — RT) для меня.

Это категоричное заявление Бушар прозвучало в апреле. Их схватка обещает быть интересной! Впрочем, Шарапова кое-что вынесла из этой конфликтной ситуации. Вот что она заявила, отвечая на вопрос накануне встречи с Бушар.

МАРИЯ ШАРАПОВА, победительница турнира в Мадриде 2014 года: Я совсем не так отношусь к своей профессии и никогда так не относилась. Я с детства нахожусь в центре внимания, и я много чего слышала в свой адрес. Если что-то задевает тебя на корте и вне его, думаю, заниматься делом становится по-настоящему сложно. Но я придерживаюсь иного мнения. Моя игра говорит сама за себя, и я концентрируюсь только на ней.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 08 мая 2017 года.