WSJ: США успокоят европейцев своим «Кинжалом»

Пентагон подтвердил, что в сентябре этого года отправит так называемую бригаду «Кинжал» (Dagger Brigade) — 2-ю бронетанковую бригаду 1-й пехотной дивизии сухопутных сил США — в Европу для поддержки операции «Атлантическая решимость», которая представляет собой военный ответ Соединённых Штатов на «вмешательство России» в дела Украины, пишут в своей статье для The Wall Street Journal Томас Доннелли и Джеймс Каннингхэм из Американского института предпринимательства. Как поясняют авторы, Вашингтон идёт на этот шаг, чтобы «успокоить Европу».

Это заявление оборонного ведомства США сигнализирует о том, что президент Дональд Трамп присоединился к инициативе своего предшественника Барака Обамы по расширению обязательств Америки перед Североатлантическим альянсом.

«Это хорошо. Но если господин Трамп не выполнит своего обещания восстановить боеготовность США, этой бригаде будет нелегко выполнять свою миссию», — отмечают авторы.

Бригада «Кинжал» уже давно знала об этой отправке и тщательно к ней готовилась. Но, по словам полковника Дэвида Гарднера, его бригада сейчас на пределе. Она столкнулась с рядом вызовов, самым серьёзным из которых стал кадровый вопрос. В частности, бригада испытывает нехватку руководящего состава, однако главной проблемой является текучка кадров. Как отмечается в статье, каждый месяц меняется 4% личного состава. Полковник Гарднер и его подчинённые работают не покладая рук над тем, чтобы сохранить уровень подготовки войск и закрыть все образовавшиеся вакансии.

При полном составе в бригаде «Кинжал» чуть более 4 тыс. военных. Однако в реальности — если не учитывать всех заболевших, раненых, беременных, а также солдат, против которых выдвинуты уголовные обвинения, или же тех, кто собирается перевестись либо вообще уйти из армии, — численность бригады будет составлять лишь 80%. Причём полковнику Гарднеру прекрасно известно, что ему повезёт, если удастся отправить в Европу даже такое количество военнослужащих.

С военной техникой тоже не всё гладко. Полковник ожидает целую череду крупных ремонтов. Дело в том, что бригада использует старые танки M1 «Абрамс», которые неоднократно проходили модернизацию, но поскольку проводилась она маленькими партиями, то их техническое обслуживание стало постоянной головной болью.

«Когда детали ломаются, запчасти найти трудно и регулярно на их доставку уходит до полугода», — говорится в статье.

Как сообщают авторы, недавно бригада проводила полевые учения у себя в Форт-Райли. Они должны были продлиться более трёх недель, но из-за починки танков и другой военной техники выпала целая неделя.

«А в бою, разумеется, никто не даст времени на передышку», — констатируют Доннели и Каннингхэм.

Как же США до этого дошли? — задаются вопросом авторы. Во времена холодной войны границу Западной Германии патрулировали мощные американские силы — почти четверть миллиона солдат. Они были вооружены самым лучшим образом и были самыми подготовленными военными в армии США. В настоящее время «граница свободы» в Европе переместилась на тысячу миль на восток и тянется теперь от Балтийского до Чёрного моря. Но американские силы не переместились вместе с ней — более того, они даже не сохранили своих размеров. Главнокомандующий сухопутными силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил, что его работа — сделать так, чтобы 30 тыс. солдат для русских «выглядели как 300 тыс.».

«Когда эксперты по обороне говорят о «стратегической несостоятельности» или генералы обрисовывают «несоответствие между целями и средствами», они описывают повседневную жизнь полковника Гарднера и солдат бригады «Кинжал». Они крепкие ребята. Они знают своё ремесло и слишком заняты, чтобы ныть. Но наша страна не даёт им той поддержки, в которой они нуждаются для выполнения своей работы», — подытоживают Томас Доннелли и Джеймс Каннингхэм.