SRF: в истории «великодержавного» Путина нет места февральскому перевороту

События февраля 1917 года пробуждают в сознании главы Кремля Владимира Путина дурные воспоминания, пишет SRF. Он боится, что граждане его страны увидят в народных протестах достойный пример для подражания и так же, как и 100 лет назад, выступят против «кровавого» и «авторитарного» режима. К тому же Февральская революция не вписывается в новую историческую политику российских властей, в которой пропагандируются идеи великодержавности, отмечает автор статьи Винфрид Рот.

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В феврале и марте 1917 года массовые протесты и бунты привели к свержению «кровавого режима российского царя Николая II», пишет SRF. В результате революции, произошедшей в середине Первой мировой войны, возникла либеральная республика, которая превзошла все остальные западные демократии того времени по количеству гарантированных гражданам политических прав, поясняет автор статьи Винфрид Рот. Но спустя всего восемь месяцев после того, как коммунисты совершили «октябрьский переворот», это новообразование практически бесшумно разрушилось.



В советскую эпоху о событиях того времени практически никто не вспоминал, но после крушения СССР настроения в народе сильно изменились, продолжает швейцарский журналист. Россияне вновь открыли для себя царизм, стали возводить памятники монархам того времени. Сегодня в стране с теплотой вспоминают о древних национальных героях и традициях казачества.



В свою очередь глава Кремля Владимир Путин предложил возвести «Памятник примирения», который будет прославлять как «красных», так и «белых». Однако 100-летний юбилей Февральской революции в стране практически не будет праздноваться. По результатам недавно проведённого опроса всего 13% респондентов оценивают свержение царя как нечто положительное.



«Почему же Путину и его сторонникам безразлична Февральская революция?» — задаётся вопросом Рот. Это определённо неприятные воспоминания, ведь февральские революционеры не справились не только из-за действий леворадикальных сил, но и по собственной вине. Новая власть хотела и дальше участвовать в Первой мировой войне, при этом так и не провела первых свободных выборов, а также затягивала с проведением социальных реформ, что только углубляло раскол между Временным правительством и народом.



Путину неприятно вспоминать о событиях того времени, поясняет SRF. Но дело не только в этом, добавляет Рот. Он не хочет, чтобы граждане его страны видели в народных протестах достойный пример для подражания. Ведь Февральская революция была направлена против авторитарной политики, против гегемонии небольшой группы политических и экономических элит в стране, где многие живут за чертой бедности. «Это напоминает сегодняшнюю ситуацию в России», — считает автор.



К тому же события того времени не вписываются в новую историческую политику российских властей, в которой пропагандируются идеи великодержавности. И неважно, кто построил империю. Цари, их премьер-министры и генералы могут стоять в одному ряду с Лениным и Сталиным. Такой подход позволяет снять все исторические противоречия. Февральская же революция — помеха для реализации этого «вечного имперского проекта», заключает журналист.



Фото: Reuters