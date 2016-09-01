Welt: Украина передала Китаю лицензию на самолет-мечту

Как сообщает Die Welt, Украина подписала с одной из китайских фирм рамочное соглашение, согласно которому в Поднебесной к 2019 году должны наладить лицензионное производство самолета Ан-225 «Мрия», название которого по-украински означает «мечта». Издание подчеркивает, что из-за разрыва производственных связей с Россией украинский «Антонов» оказался фактически не способен производить самый большой самолет в мире.
Уже на протяжении нескольких лет ведутся разговоры о том, увидит ли мир второй экземпляр крупнейшего в мире транспортного самолета Ан-225 «Мрия», пишет Die Welt. «И вот в авиастроительной отрасли наметилась сенсация».
Как сообщает немецкое издание, «переживающее не лучшие времена» украинское государственное авиастроительное предприятие «Антонов» объявило о подписании соглашения с китайской компанией AICC (Aerospace Industry Corporation of China) о совместном производстве Ан-225.
Согласно документу, стороны договорились о доведении до конца сборки второго экземпляра «Мрии» на заводе «Антонова» и поставке его в Китай, продолжает Die Welt. «На втором этапе долгосрочного сотрудничества должно последовать производство грузового авиагиганта в КНР по лицензии “Антонова”».
В китайских СМИ появляются сообщения о том, что первый Ан-225 китайского производства сможет подняться в воздух не ранее 2019 года, отмечает издание.
Объявление «Антонова» о сотрудничестве с Китаем, однако, «оставляет без ответа множество вопросов, так как производство первого Ан-225 “Мрия”, впервые взлетевшего в 1988 году, велось совместно с русскими: Советский Союз тогда еще существовал», констатирует Die Welt.
Из-за российско-украинского конфликта «Антонов» стал «заложником политических игр», подчеркивает немецкое издание. В последнее время предприятие ищет партнеров на Западе, в Саудовской Аравии, а теперь и в Китае. С рядом западных фирм «Антонов» заключил контракты на поставку деталей и оборудования для различных моделей самолетов. Украинское предприятие «хвастается», что в будущем сможет обойтись без поставщиков из России.
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