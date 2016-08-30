Telegraph: Ради дружбы с Москвой Лондон отправил в Архангельск принцессу

Принцесса Анна приедет в Архангельск, чтобы почтить память погибших британцев, которые снабжали Советскую армию необходимым для борьбы с нацистами. А еще для того, чтобы напомнить о давних исторических связях Лондона и Москвы и призвать к их восстановлению. Как отмечает Daily Telegraph, именно она чаще других членов британской королевской семьи посещает Россию.
Дочь королевы Великобритании Елизаветы Второй принцесса Анна приезжает в российский Архангельск, чтобы почтить память погибших участников союзного конвоя, который во время Второй мировой войны доставлял Советской армии жизненно важные припасы и оружие. Однако, как отмечает Daily Telegraph, этим визитом королевская семья также рассчитывает наладить отношения между Лондоном и Москвой.
Более трех тысяч моряков погибли и около сотни кораблей затонуло во время походов конвоя, которые длились с 1941 по 1945 год. Вместе с принцессой в Архангельск приедут и британские ветераны, которые принимали участие в этой операции.
Подобный повод Британская корона сочла уместным, для того чтобы напомнить о давних исторических связях Великобритании и России, а также чтобы выразить надежду на дальнейшее сотрудничество двух стран.
Хотя отношения Лондона и Москвы сейчас остаются напряженными, в России помнят героизм британских моряков из конвоя, утверждает издание. Так, многие выжившие солдаты получили свои награды, в том числе и в России.
Принцесса Анна посещала Россию, а ранее – СССР чаще, чем кто-либо другой из королевской семьи, отмечает автор статьи. Началось все еще с ее неофициальной поездки в 1973 году, далее она встречалась с Михаилом Горбачевым, Владимиром Путиным, а в 2014 году представляла Британскую олимпийскую ассоциацию на Олимпиаде в Сочи.
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