N-TV Оригинал

N-TV: Украина думает ввести визы для «отфильтровки российских агентов»
Киев дал свой ответ на упреки Москвы в диверсионной деятельности на Крымском полуострове, сообщает телеканал N-TV. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, руководство страны рассматривает вопрос о введении виз для россиян. Правда, это необязательно поможет «отфильтровать российских агентов», а Москва наверняка воспользуется таким шагом в пропагандистских целях.
N-TV: Украина думает ввести визы для «отфильтровки российских агентов»
Reuters

После российских упреков Украины в диверсионной деятельности Киев решил рассмотреть возможность ввода обязательных виз для граждан России, сообщается на сайте немецкого телеканала N-TV.

Согласно заявлению министра иностранных дел Украины Павла Климкина, Киев должен жестко контролировать въезд с территории России. Однако при этом остается открытым вопрос о том, поможет ли необходимость получения визы «отфильтровать российских агентов», отмечает телеканал.

Павел Климкин признал, что у него нет однозначного ответа на этот вопрос. Кроме того, по его замечанию, обязательные визы для граждан соседнего государства создают опасность, что Москва попытается использовать в целях пропаганды случаи выдворенных из страны россиян, которые не смогут посещать своих родственников на Украине.

Также на повестке дня украинского правительства стоит вопрос о разрыве дипломатических отношений, сообщается в статье. «Основной смысл этих отношений состоит в том, что мы помогаем украинцам, которых на территории Российской Федерации более четырех миллионов», – подчеркнул министр иностранных дел Украины.

Как напоминает немецкий телеканал, в среду Москва сообщила об отбитых атаках со стороны украинских диверсантов в районе полуострова Крым. В связи с этим президент Владимир Путин обвинил Киев в террористических действиях и «пригрозил жесткой реакцией», подчеркивает N-TV. Украинская сторона отрицает свою причастность к инциденту.

Фото: Reuters

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
N-TV Германия Европа
теги
виза Владимир Путин дипломатия Крым Павел Климкин Россия Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
Агрегатор новостей 24СМИ

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров