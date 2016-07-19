Болтон: Если США не ответят на провокации Путина, с НАТО будет покончено

США стоит ждать провокаций со стороны Москвы в Прибалтике, уверен обозреватель Fox News Джон Болтон. По его мнению, если действия российских военных на территории страны НАТО не встретят сопротивления, то по альянсу будет нанесен «смертельный удар».

ДЖОН БОЛТОН, бывший постпред США при ООН, обозреватель Fox News: Он (Владимир Путин – прим. RT) определенно вынашивает захватнические планы в отношении Центральной и Восточной Европы. Я думаю, что его закулисные действия начались в 2008 году в Грузии и позже на Украине. И риск того, что он совершит какую-то провокацию в Прибалтике или где-то еще, является вполне реальным.

Я считаю ответ администрации Обамы на провокационное поведение России совершенно неадекватным. Аналогичного мнения я придерживаюсь и о европейском ответе. По-моему, Путин видит в этом слабость, и я сильно опасаюсь, что даже в следующие полгода он сделает что-то еще для продвижения российских интересов. И если он поймет, что

даже республиканцы фактически приняли политику Обамы, то это просто подтолкнет его к тому, чтобы зайти еще дальше.

Должны ли мы вооружать повстанцев на Украине?

ДЖОН БОЛТОН: Я думаю, мы должны вооружать украинское правительство. Несомненно.

Просите, не повстанцев, а правительство.

ДЖОН БОЛТОН: Мне очень нравится предложение Буша, которое он сделал на саммите НАТО в апреле 2008 года в Румынии: ускоренными темпами принять Грузию, Молдавию и Украину в альянс. Европейцы отказались и через 4 месяца русские были в Грузии. Я надеюсь, что сегодня мы не увидим повторения этой истории.

Предположим, что Путин отправится в Прибалтику, как это было с Крымом, как он поступил с Грузией в 2008 году, как вы отмечали. По-моему, это было в 2008 году. Да, точно в 2008. Возникает вопрос, они – члены НАТО, предпримет ли НАТО ответные действия? Начнем ли мы третью мировую войну из-за Прибалтики?

ДЖОН БОЛТОН: Я опасаюсь, что если мы не будем выполнять 5 статью вашингтонского договора, в которой, по сути, говорится: нападение на одного участника – это нападение на всех, то НАТО, возможно, придет конец.

Именно поэтому, на мой взгляд, в этих обстоятельствах Путин стремится не упустить свой шанс. Он действовал против Украины, он действовал против Грузии. Как мы уже говорили, они не входят в НАТО, но он увидел слабость.

Я думаю, ему не нужна настоящая война. Но он хочет увидеть, насколько сильно ему удастся надавить, в особенности, на Соединенные Штаты. Мы – лидеры НАТО. Мы – НАТО. И если его вооруженные силы смогут пересечь границу страны альянса и не встретят противодействия, то, на мой взгляд, это нанесет НАТО смертельный удар.

Дата выхода в эфир 18 июля 2016 года.