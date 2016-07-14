Министр обороны ФРГ: Диалог с Западом вновь научит Россию уважать границы

После крымских событий Берлин перестал называть Москву партнером. Но и врагом он ее не считает. Россия неоднократно доказывала, что может сотрудничать с Западом по многим вопросам, заявила в студии немецкого канала Das Erste министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, преодолеть разногласия можно лишь путем диалога.

В старом издании Белой книги* Россию еще называли партнером. В новом – уже противником. Стоит ли нам ожидать, что в следующем в ней будут видеть врага?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН, министр обороны Германии: Нет, мы делаем все, чтобы как раз этого и не случилось. Никто представить не мог, что мы станем свидетелем того, как Россия перестанет уважать границы и аннексирует Крым. В эти сложные времена мы стремимся нормализовать отношения. В первую очередь мы пытаемся донести, что Североатлантический альянс сплочен и заслуживает доверия. Кроме того, мы хотим показать, что НАТО готово к диалогу. Сегодняшнее заседание [Совета Россия-НАТО], на мой взгляд, это подтверждает.

В эти выходные Североатлантический альянс принял решение разместить в прибалтийских странах и Польше четыре тысячи солдат. Не свидетельствует ли это о том, что НАТО прежде всего делает ставку на устрашение?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Прошедший в эти выходные саммит показал, что в рядах Североатлантического альянса царит единство и что НАТО является оборонительным союзом. Альянс дал понять, что не стоит и помышлять о нападении на одну из стран – членов НАТО. Необходимо подчеркнуть, что при этом Североатлантический альянс в очередной раз продемонстрировал свою готовность к диалогу. Мы прекрасно понимаем, что нам только пойдет на пользу, если мы найдем общий язык и будем решать проблемы за столом переговоров.

Со стороны кажется, что на президента России невозможно повлиять. На него не действуют ни угрозы, ни призывы к диалогу, если говорить о Минских соглашениях. Неужели Запад ничего не может поделать с Владимиром Путиным?

УРСУЛА ФОН ДЕР ЛЯЙЕН: Нет, я не согласна. Например, я стала свидетелем, как при помощи России удалось договориться с Тегераном по иранской ядерной программе. Недавно при участии Российской Федерации в Совете безопасности ООН утвердили введение оружейного эмбарго против Ливии. У нас определенно есть общие сферы интересов. Кроме того, существуют проблемы, решить которые мы можем только совместными усилиями. Понимание того, что нам необходимо совместно искать решение глобальных проблем и уважать достигнутые общими усилиями договоренности – это касается и границ – вот путь, на который нам нужно вернуться. Туда, где чтят эти договоренности. Именно к этому мы и хотим прийти.

* концепция политики безопасности ФРГ и развития Вооруженных сил на ближайшие годы (прим. RT).

Дата выхода в эфир 13 июля 2016 года.