FAZ отчитал Штайнмайера за «российскую пропаганду»

Когда министр иностранных дел Франк-Вальтер Штайнмайер обвиняет НАТО в «громком бряцании оружием», он выглядит как «московский пропагандист», считает Frankfurter Allgemeine. Более того, он посылает ложные сигналы Кремлю и укрепляет российские власти в вере, что Запад «склонен к политике умиротворения», сетует автор статьи Бертольд Колер.

Резкая критика министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в адрес НАТО «переворачивает все факты с ног на голову», пишет Frankfurter Allgemeine. Осуждая учения в Восточной Европе, он укрепляет Кремль в вере, что Запад «склонен к политике умиротворения», считает автор статьи Бертольд Колер.



«У Путина что, был день рождения и ему нужен был подарок?» – недоумевает немецкий журналист. «Хочется протереть глаза. Ведь из-за учений на территории восточных стран –членов НАТО оборонительный союз в „громком бряцании оружием“, „военных криках“ и „накаливании“ ситуации обвинил не российский, а немецкий министр иностранных дел», – пишет Колер. Такие заявления обычно делают «московские пропагандисты», чтобы «приукрасить» утверждение о том, что в ухудшении отношений между Россией и Западом виновато НАТО.



На самом деле причиной «похолодания» стало нарушение Россией принципов, которые десятилетиями обеспечивали мир и стабильность в Европе, продолжает издание. «Это не НАТО, а Кремль оккупировал Крым и ведет на востоке Украины "сидячую" войну», – утверждает Колер. Балтийские республики боятся не НАТО, а Москвы и поэтому вступили в Североатлантический альянс. До аннексии Крыма НАТО не играло в этих странах никакой военной роли.



Даже те четыре батальона, которые собираются там разместить, не представляют для России угрозы, потому что по ее сторону границы стоят дивизионы, отмечает журналист. Штайнмайер справедливо назвал эти учения «символическим парадом танков». С их помощью НАТО выполняет политическую задачу: сигнализирует Москве, что Запад не позволит во второй раз застать себя врасплох, как это случилось в Крыму, и дает понять, что атака на одного из членов альянса будет расцениваться как нападение на всех, поясняет Колер.



Тот, кто, как и Штайнмайер, видит в этом «повод для возобновления старой конфронтации», укрепляет Кремль в вере, что Запад «склонен к политике умиротворения», считает автор. «Сигналов, которые Москва могла расценить именно так, было предостаточно. И сейчас никто не пытается найти „спасение“ „исключительно в политике устрашения“. К тому же в этом изначально возникла необходимость, так как ввиду отсутствия других успехов Путин сосредоточился на военных действиях. Всего этого Штайнмайер не мог не заметить», – пишет Колер.



Фото: Reuters