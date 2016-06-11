Марсель отказался от концерта, чтобы не тревожить сон российских футболистов

Власти французского Марселя в последний момент отменили концерт легенды диско, чтобы дать игрокам российской сборной отдохнуть перед их первым матчем на Евро-2016, пишет Ouest-France. Концерт должен был состояться в пятницу вечером в фан-зоне Марселя, близко расположенной к отелю, где остановилась сборная.
Власти Марселя в последний момент отменили концерт Марка Черроне, чтобы «не тревожить сон российских игроков», сообщает Ouest-France. Концерт легенды диско 70-х должен был состояться в пятницу вечером в фан-зоне Марселя, которая находится в непосредственной близости от отеля, где живет российская сборная.
В Париже – Дэвид Гетта, в Марселе – Марк Черроне, такова была задумка. Марсельские власти, однако, от нее отказались, отменив концерт, который после матча Франция-Румыния должен был порадовать 80 тысяч зрителей. В коммюнике, выпущенном чуть позднее 11 вечера, местные власти сообщили: «Учитывая близость фан-зоны Марселя к гостинице, где живет сборная России, было решено отменить концерт».
Свое внезапное решение власти города объяснили желанием «обеспечить спокойствие и отдых российским игрокам, которым в субботу вечером на стадионе «Велодром» предстоит сразиться с Англией в своем первом матче на Евро-2016».
Музыкант, согласно сообщению властей, отнесся к отмене концерта с понимаем и любезно согласился заглянуть в Марсель с концертом попозже, 10 июля, в вечер финальной игры чемпионата.
Главным событием для Франции в пятничный вечер, в любом случае, стала победа в стартовом матче. «Главное, что Франция в этот вечер победила», - прокомментировал ситуацию мэр Марселя Жан-Клод Годен.
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