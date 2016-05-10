Daily Mirror: Россия нагонит страху на Запад «оружием Судного дня»

Россия готовится испытать ядерное оружие, которое способно «за секунды» уничтожить «целую страну», сообщает Daily Mirror. Речь идет о стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», который должен прийти на смену устаревающему комплексу Р-36М (военные эксперты НАТО называют последний «Сатаной»).

Кроме того, Москва утверждает, что это «ужасающее оружие Судного дня» в состоянии «обойти радиолокационные системы защиты и принести разрушение на территорию размером с “Техас или Францию”».

По слухам, комплекс «Сармат» является самым мощным из когда-либо создававшихся, говорится в статье. И это оружие, скорее всего, «вселит страх в сердца» военного командования стран Запада, поскольку текущие противоракетные технологии «абсолютно неспособны его остановить», подчеркивает издание.

Россия собирается провести испытание этой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) летом этого года, однако пока неясно, будет ли она оснащена «полным ядерным зарядом». Принять ее на вооружение планируется к 2020 году, пишет Daily Mirror.

Фото: Reuters



