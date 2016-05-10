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Daily Mirror: Россия нагонит страху на Запад «оружием Судного дня»
Россия в этом году планирует провести испытание новой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты РС-28 «Сармат», которая должна прийти на смену комплексу Р-36М, именуемому на Западе «Сатаной», сообщает Daily Mirror. Как подчеркивается в статье, новейшее российское ядерное оружие вселит страх в сердца военного руководства стран Запада, поскольку текущие противоракетные технологии «абсолютно неспособны его остановить».
Daily Mirror: Россия нагонит страху на Запад «оружием Судного дня»
Россия готовится испытать ядерное оружие, которое способно «за секунды» уничтожить «целую страну», сообщает Daily Mirror. Речь идет о стратегическом ракетном комплексе РС-28 «Сармат», который должен прийти на смену устаревающему комплексу Р-36М (военные эксперты НАТО называют последний «Сатаной»).
 
Кроме того, Москва утверждает, что это «ужасающее оружие Судного дня» в состоянии «обойти радиолокационные системы защиты и принести разрушение на территорию размером с “Техас или Францию”».
 
По слухам, комплекс «Сармат» является самым мощным из когда-либо создававшихся, говорится в статье. И это оружие, скорее всего, «вселит страх в сердца» военного командования стран Запада, поскольку текущие противоракетные технологии «абсолютно неспособны его остановить», подчеркивает издание.
 
Россия собирается провести испытание этой тяжелой межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) летом этого года, однако пока неясно, будет ли она оснащена «полным ядерным зарядом». Принять ее на вооружение планируется к 2020 году, пишет Daily Mirror.
 
Фото: Reuters
 
 
Комментарии читателей на сайте Daily Mirror:
 
Butchss49: Бла, бла, бла. У Путина есть большая игрушка, с которой он может играть. Смехота. Если он запустит ее в США, то для мира это будет самоубийством. Мы ответим всеми ракетами и боеголовками, имеющимися на подводных лодках наших ВМС. Путину и остальному миру придет хана. Если Путин запустит такую штуку, то у него будет лишь возможность приставить пистолет к своей голове, нажать спусковой крючок и тем самым быстро со всем покончить. Народ, здесь не на что смотреть, двигаемся дальше.
 
JeffreyBurch: Вы шутите? Нет таких вещей, которые нельзя было бы остановить. Несколько установок с лазерами средней мощности уничтожат любую ракету, известную человечеству, в том числе и этого «Сатану-2».
 
wconner0190(в ответ JeffreyBurch): Смешно. Никоим образом ни один лазер, созданный с помощью современных технологий, не может сбить МБР… Техника еще до этого не дошла, приятель. А вот крылатая ракета, возможно, и смогла бы.
 
NiccoloMachiavelli: Спасибо вам, Обама и Хиллари. Россия была нашим другом до тех пор, пока вы не появились в вашей кнопкой перезагрузки.
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Daily Mirror Великобритания Европа
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