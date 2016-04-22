WSJ: Танкер США нанес первый удар по «Газпрому»

США впервые отправили танкер со сжиженным природным газом в Европу, пишет Wall Street Journal. Аналитики считают, что появление американских энергоносителей приведет к «войне цен» и бросит вызов российскому доминированию на европейском газовом рынке.

Первый танкер США со сжиженным природным газом отправился в Португалию, пишет Wall Street Journal. По прогнозам аналитиков, появление американского СПГ в Европе приведет к перенасыщению и без того заполненного рынка, что вызовет понижение цен и даст стимул переживающей спад европейской экономике.

Америка начала продавать газ за границу в феврале, обозначив себя в качестве ведущего экспортера. Компания Cheniere Energy уже поставила свою продукцию в Бразилию и Азию и ожидает большого спроса на европейском рынке.

Между тем, отмечает издание, в Европе американских поставщиков ждет столкновение с Россией, которая поставляет порядка трети газа на континент. Эксперты полагают, что страна может снизить цену для европейских потребителей, чтобы «прогнать» новых конкурентов из США.

Первоначально российский газовый гигант «Газпром» заявлял, что не планирует вести «войну цен». Но позже в компании уточнили, что если стоимость американского топлива снизится, то она будет искать способ сократить собственные издержки.

С учетом текущей цены американский СПГ будет стоить в Европе 4,30 доллара за миллион британских тепловых единиц. Россия в среднем продает свой газ за 5,80 доллара. Однако, по мнению аналитиков, в случае «войны цен» Москва может опустить цену ниже 3 долларов.

Трубопроводный газ обходится дешевле сжиженного из-за способа доставки. Однако многие в Европе считают приход США на рынок частью более широкой геополитической игры – попытки бросить вызов российскому доминированию в этой сфере.

Влияние американского газа на Европу «будет постепенным, но определенно начнет все менять», считает эксперт лондонского консалтингового агентства Energy Aspects Тревор Сикорски. По его словам, «новый сжиженный газ потянет цены вниз, а потеря объемов и их стоимости может стать горькой пилюлей для России».

Фото: Reuters