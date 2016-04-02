Times: «Нафтогаз» позвал трех британцев, чтобы побороть коррупцию

В наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» войдут три британца: Маркус Ричардс, Чарльз Проктор и Пол Уорвик. Ожидается, что они попытаются справиться с многоуровневой коррупцией внутри украинского газового гиганта, сообщает Times. Впрочем, британское издание считает стоящую перед ними задачу непосильной.

В наблюдательный совет «Нафтогаза Украины» войдут Маркус Ричардс, Чарльз Проктор (оба из BP) и Пол Уорвик (бывший региональный директор Repsol). По сведениям Times, британцы попытаются справиться с коррупцией внутри украинского газового гиганта стоимостью в 20 миллиардов долларов. Ожидается, что они привнесут в управление компанией 92-летний опыт индустрии, а «Нафтогаз» впервые за более чем два десятилетия в этом году принесет прибыль.



Минэкономики Украины выразило надежду, что этот шаг поможет поднять доверие инвесторов к энергетической индустрии страны. «Нафтогаз» - «крупнейшее государственное предприятие, сердцевина украинской газовой системы», утверждает советником министра экономики Украины Адомас Аудикас. По его мнению, реформа «Нафтогаза» приведет к реформе всего рынка.



Трем британцам и трем представителям украинского правительства будет поручено реформировать управление и разработать стратегию для вертикально интегрированной группы предприятий «Нафтогаза». По мнению автора статьи в Times, это – непосильная задача. Как уверяет Адомас Аудикас, коррупция проникла во все уровни компании, что привело к тому, что в 2014 году «Нафтогаз» потерял примерно 7,5 миллиардов долларов.



Частично проблема вызвана правительственными субсидиями на бытовой газ, которые годами использовались для маскировки мошенничества. Так, в 2015 году, сообщает Times, министры обнаружили, что «Нафтогаз» завышает спрос на газ, указывая 10 кубометров в месяц на хозяйство, в то время как реальный спрос составлял 2,8 кубометра в месяц. Затем дистрибьюторы реализовали оставшуюся часть субсидированного газа по рыночной цене, получая огромную прибыль, утверждает издание. Несмотря на то, что масштаб мошенничества уменьшился, в прошлом году «Нафтогаз» сообщил о потере 1,2 миллиардов долларов.



Еще одна проблема, с которой столкнутся реформаторы, - неопределенность в отношении следующего правительства страны. Сообщается о том, что уход в отставку планируют нынешний премьер-министр Арсений Яценюк и министр экономического развития и торговли Айварас Абромавичус.



Фото: Reuters