Обозреватель New York Times: Сталин – новый герой России

Иосиф Сталин становится новым героем России, пишет в своей статье для New York Times журналист Алек Лун. Он побывал в одной из школ города Пензы и пообщался на тему Сталина с одиннадцатиклассниками.

Один из них, по имени Женя, заявил журналисту, что бывший советский лидер был «великим человеком, уникальным в истории». Когда же речь зашла о миллионах советских граждан, которые были расстреляны или отправлены в ГУЛАГ, школьник сказал, что никого не подвергали репрессиям просто так, без какой-либо причины. Он также добавил, что чистки были не такими уж «масштабными и бесчеловечными, как любят говорить СМИ».

Алек Лун со ссылкой на данные Александра Яковлева, возглавлявшего во времена Бориса Ельцина комиссию по реабилитации жертв политических репрессий, пишет, что за время правления Сталина и Ленина в тюрьмах и трудовых лагерях было убито как минимум 15 миллионов человек. Автор статьи подчеркивает, что, хотя нет точной информации по количеству жертв именно Сталина, но их «определенно миллионы».

Тем не менее, отмечает журналист, взгляды, наподобие Жениных, в России становятся все популярней. Как показывают опросы, россияне воспринимают Сталина все более и более позитивней. Так, согласно недавнему опросу «Левада-Центра», 40% жителей России считают, что время его правления принесло стране «больше хорошего, чем плохого». В 2012 году такого мнения придерживались лишь 27% респондентов, отмечается в статье. Кроме того, в ежегодном опросе «Левада-Цента», опубликованном еще в январе 2015 года, большинство россиян (52%) заявили, что Сталин сыграл положительную роль в жизни страны.

Эта «тихая реабилитация» бывшего советского лидера началась после прихода к власти в 1999 году Владимира Путина, пишет журналист. Сталинское наследие стало «молчаливым оправданием» того, что президент России укреплял свою власть. Как отмечает Алек Лун, при Сталине «”порядок” и национальный престиж» ставились выше прав человека и гражданских свобод.

«Возвышая фигуру Сталина, путинский режим пытается возвеличить идею того, что коллективные интересы важнее жизни отдельных людей, а это означает, что режим несет меньше ответственности перед обществом», - заявил журналисту директор «Левада-Центра» Лев Гудков.

Далее автор задается вопросом, почему же популярность Сталина в России растет. По словам Алека Луна, одна из причин заключается в том, что россияне все меньше помнят о его чистках и лагерях.

Другой причиной популярности бывшего лидера СССР стала «тоска [россиян] по былому “порядку”», которая возникла, среди прочего, из-за коррумпированных чиновников и полицейских. Но, как заявил председатель пензенского отделения партии «Яблоко» Сергей Олейник, проблема заключается в том, что поклонники порядка никогда не представляют себя в качестве репрессированных.

«Когда они говорят об эпохе Сталина, они представляют себя с кобурой на боку, а не с дулом у затылка», - подчеркнул политик.

Кремль также играет на ностальгии россиян по статусу сверхдержавы и ставит достижения советского прошлого – прежде всего, победу во Второй мировой войне – выше «гонений и голода». А когда Россия осаждена врагами, в том числе украинским правительством, которое российские СМИ называют «фашистской хунтой», образ Сталина защитника от нацистов берет верх над образом Сталина тирана-параноика, говорится в статье.

Пока Россия будет отказываться признать перегибы самого тиранического в истории страны правителя, она, по мнению журналиста, не сможет реформировать свое все более и более авторитарное и коррумпированное правительство, «которое отвергает “западные” ценности, такие как права человека и демократия, при этом является частью капиталистической экономической модели» Запада.

«Виктор Ерофеев – писатель-романист, отец которого был переводчиком Сталина, – сказал: “Как Сталин умрет в душе последнего русского человека, тогда можно сказать, что в нашей стране есть будущее”. К сожалению, господин Путин с радостью поддерживает в нем жизнь», - пишет Алек Лун в завершении своей статьи для New York Times.

Фото: Reuters