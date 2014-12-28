Российские Су-24 оживят территориальный спор между Аргентиной и Британией

Аргентина вскоре может получить в аренду дюжину российских бомбардировщиков Су-24, пишет Daily Express. Издание отмечает, что подобное развитие событий тревожит минобороны Великобритании на фоне возобновления англо-аргентинского территориального спора о Фолклендских островах.

В июле президент Путин прибыл в Аргентину с визитом, чтобы положить начало обмену российского военного оборудования на аргентинскую пшеницу, говядину и другое продовольствие, необходимое России в связи с эмбарго на европейские продукты, пишет Daily Express. Как отмечает издание, Москва начала усиливать связи с Буэнос-Айресом еще в 2010 году, предоставив аргентинским ВВС 2 вертолета Ми-17.

Новая российско-аргентинская сделка включает передачу Аргентине в аренду 12 сверхзвуковых бомбардировщиков Cу-24, которые способны атаковать в любую погоду. Несмотря на их устаревание, в НАТО все еще считают эти самолеты, вооруженные ракетами с лазерной системой наведения, «первоклассными бомбардировщиками».

Воздушному флоту Буэнос-Айреса, на вооружении которого находится «отжившие свой век» истребители, давно требуется обновление. Тем не менее, на протяжении двух лет все попытки добиться этого оказались тщетны.

Так, в октябре текущего года министр обороны Аргентины Агустин Росси объявил о покупке у Бразилии 24 истребителей Saab Gripen. Однако на фоне нового витка напряженности с Буэнос-Айресом вокруг Фолклендских островов Лондон аннулировал эту сделку, так как некоторые детали этих самолетов были британского производства.

Между тем, в результате сокращения трат на оборону на архипелаге, который Британия получила под свой контроль во время англо-аргентинского конфликта 1982 года, теперь находится лишь 4 истребителя королевских ВВС Typhoon, несколько ракетных систем класса «земля-воздух» Rapier и менее 1200 солдат, поддержку которым обеспечивают военные корабли, приплывающие на острова время от времени в течение года. Ситуация вокруг Фолклендских островов усугубилась после обнаружения у их берегов потенциально богатых залежей нефти.

Тем временем, утверждает издание, представители министерства обороны Великобритании опасаются, что Буэнос-Айрес получит российские самолеты задолго до того, как королевский ВМФ введет в эксплуатацию авианосец Queen Elizabeth, что «на определенное время сделает положение Британии на Фолклендских островах уязвимым».

Коммодор авиации Андрю Ламберт, представляющий Ассоциацию национальной обороны Великобритании, заявил изданию, что военное ведомство Британии должно озаботиться укреплением обороноспособности спорных островов. «В министерстве постоянно повторяют заезженную фразу о пересмотре уровня численности вооруженных сил, но единственным действенным решением является размещение значительного числа истребителей Typhoon, как минимум одной эскадрильи. Это позволит нам выиграть время и подготовить необходимую группу усиления», - заявил Ламберт в интервью изданию.

Фото: Norwegian Air Force / AFP