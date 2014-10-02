Выступая на Генассамблее ООН, Барак Обама осудил политику Москвы на Украине, назвав ее одной из основных угроз национальной безопасности США. В то же время, пишет журналист Дуглас Фара на страницах издания Fusion, Вашингтон уделяет все меньше внимания соседней Южной Америке, где Россия стремительно укрепляет свои позиции.

Директор ЦРУ: Украина сама решит свою судьбу, а Америка ей в этом поможет

В интервью американскому каналу Fusion директор ЦРУ Джон Бреннан подтвердил, что действительно ездил в Киев. По его словам, в столице Украины он побывал, чтобы повидаться с «друзьями и партнерами». Глава разведывательного ведомства подчеркнул, что Украина должна решать свою судьбу без какого-либо внешнего вмешательства, и именно это Америка и пытается обеспечить.