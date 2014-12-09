Die Zeit: Детище Петра Великого сокращают «за неэффективность»

Российская академия наук подвергнется реформированию, в ходе которого многие научно-исследовательские институты будут сокращены. Как сообщает немецкая газета Die Zeit, это делается ради оптимизации работы РАН, причем во главу угла ставится новая «идеология» – эффективность. И неизвестно, переживет ли российская наука такое потрясение, заключает автор статьи.

Российская академия наук, основанная Петром Первым в 1724 году, больше не будет существовать в прежнем виде – об этом сообщил президент РАН Владимир Фортов, пишет немецкая газета Die Zeit. Это решение было принято в декабре, после того как предложения по реформированию академии были представлены президенту Путину. Около пятисот научных институтов, из которых состоит академия, будут сокращены и объединены. Те из них, которые будут признаны неэффективными и избыточными, будут закрыты по решению недавно созданного Федерального агентства научных организаций (ФАНО), сообщает издание.

Как отмечается в статье, с тех пор вся научная работа направлена на то, чтобы убедить «новых хозяев» в незаменимости всех институтов академии. Дело, разумеется, еще и в должностях, уверяет автор. По его мнению, те немногие, кто был принят в узкий круг полноценных членов академии, до сих пор занимали свои посты так долго, что отправлялись «из своих кресел прямо в могилу».

Теперь же для лиц, занимающих руководящие должности в институтах РАН, будет установлен возрастной лимит в 70 лет, а сами эти посты станут выборными. Die Zeit рассказывает, что у некоторых представителей академии такие перемены вызывают возмущение.

Когда Петр Великий основал академию наук, Россия являла собой «интеллектуальную пустыню», пишет издание. Первый университет в стране открылся лишь 31 годом позже, но и по сей день университеты остаются исключительно образовательными учреждениями, в то время как исследования проводятся в академии, поясняет автор.

Как сообщает Die Zeit, в советские годы академия наук при поддержке правящего режима в кратчайшие сроки разработала новую ядерную, оборонную и космическую технику, тем самым подняв науку в стране на уровень развития, не уступающий США. Исследователи советской академии получили десятки Нобелевских премий, а сами академики пользовались безграничным уважением. Академия наук была неприкосновенна, подчеркивает издание.

Вплоть до настоящего времени Российская академия наук является наиболее крупной исследовательской организацией в мире. Она насчитывает свыше 50 тысяч научных сотрудников и располагает второй по величине библиотекой на планете, отмечает немецкая газета. Несмотря на «утечку умов» за границу и уменьшившееся число Нобелевских премий, академии удалось пережить большинство кризисов и даже смену государственных идеологий от царизма до капитализма, считает Die Zeit.

Однако новая идеология определяется эффективностью. При этом во главу угла ставится не максимальный научный результат, а минимальные экономические затраты, отмечает автор, выражая неуверенность в том, пройдет ли для академии эта новая «идеология» без последствий.

Институт философии РАН – одно из самых красивых зданий академии, отмечает издание. Оно находится по соседству с музеем имени Пушкина, напротив Храма Христа Спасителя, который, как пишет автор статьи, «стал всемирно известным символом вновь окрепшей православной церкви благодаря Pussy Riot». Die Zeit сообщает, что Институт философии не прекращает своего существования, однако должен переехать в значительно более скромное здание на городской окраине.

Еще тяжелее придется Институту США и Канады РАН, уверяет издание. Это отделение академии наук было создано в 1968 году по указу ЦК КПСС для анализа целей, мышления и действий американцев. Руководитель Центра российско-американских отношений Павел Подлесный прав, когда говорит, что именно сейчас России особенно необходимо понимать Америку, считает автор статьи. «Вопрос в том, насколько институт, руководитель которого написал свое последнее сочинение в начале девяностых годов и, по его собственным словам, не говорит по-английски, может помочь в горячем конфликте вокруг Украины», – пишет он.

При этом Подлесный придерживается мнения, что Михаил Горбачев совершил «фатальную ошибку», когда внезапно сам решил говорить с американцами: если бы сначала он побеседовал с ними, специалистами, то «бандиты» – так Подлесный называет Ельцина с его правительством – не пришли бы к власти и не разрушили бы страну, подчеркивает Die Zeit. «Потому что все, что я видел хорошего в России, пришло из Советского Союза», – цитирует издание слова Подлесного.

«В советские времена у нас было 300 сотрудников, сейчас только 100. Нет никакого пополнения, – рассказывает руководитель Центра российско-американских отношений. – Я работаю на этой должности за 27 тысяч рублей в месяц, это едва ли 550 евро. Мы, старые мудрецы, – душа академии. Если я умру, все закончится». Однако ждать так долго Подлесному не придется, отмечает автор, поясняя, что по неофициальным данным институт прекратит свое существование уже в следующем году.

Как сообщается в статье, некоторые пожилые академики даже не посещают подотчетные им лаборатории, зато обустраивают себе второй офис, нанимают служебный автомобиль и обеспечивают рабочими местами детей и внуков. При этом никто не знает, на что на самом деле тратятся выделяемые правительством деньги, пишет Die Zeit.

В то же время молодые сотрудники предпочитают старое начальство новому, утверждает автор статьи. Потому что новое агентство научных организаций в своем стремлении к улучшениям вскоре дойдет до того, что дети будут учиться по 50 человек в классе, а добиться обслуживания в больнице можно будет только с помощью взятки, уверен один из молодых сотрудников РАН.

А вот Наталья Иванова из Института мировой экономики РАН считает правильным, что решение о реформировании академии принято людьми, которые не имеют представления о науке, пишет издание. Чиновники из Министерства финансов, по ее мнению, являются наиболее прагматичными и компетентными в госаппарате – «потому что, поскольку они занимаются только деньгами, они намного ближе к российской действительности, чем все остальные».

И, вполне возможно, что Наталья Иванова права, потому что страной завладели не национализм, православие или ностальгия по советским временам, как предполагают на Западе, а холодный экономический расчет и догмат эффективности, резюмирует Die Zeit.

Фото: Wikimedia

Antigen: Печально. Россия состоит не из одних Путиных и других негодяев, в ней есть и высокоинтеллигентные и умные ученые, интеллектуалы, спортсмены, деятели искусств. Достижения Сахарова в области ядерной физики неоспоримы, как и красота музыки Чайковского или эпика русской литературы. И именно из-за этого и печально: народ с таким потенциалом постоянно покоряется низкопробным властителям – Путины, Сталины и их соучастники всегда делали так, что русский народ становился коррумпированным.

APGKFT: Для напоминания: Академию наук ГДР посчитали недостаточно ценной для продолжения ее существования в увеличившейся Германии, так о чем тут речь? Боезапас против Путина!

Renfrew: Все вписывается в линию Путина. Он как раз подошел к тому, чтобы полностью разрушить экономику России. Рубль обваливается, долги растут, доходы от налогов падают, а ему нужно МНОГО денег, чтобы снабжать тяжелым вооружением свои дикие орды на востоке Украины. Естественно, что на гражданские исследования и невоенные технологии денег уже не остается. Хуже, чем Путин, разрушить страну вообще-то нельзя. Вероятно, он ориентируется на руководство Северной Кореи как на достойный образец: конец свободе слова, беспощадное преследование инакомыслящих и грубые нарушения прав человека.

Denkriese: Можно даже не сомневаться, что Солженицын сейчас переворачивается в гробу.

Inbeil: Разве эта оптимизация, организация и оценка научных институтов по измеряемым критериям – не в точности то же самое, что делается в Германии благодаря болонской реформе? И что, Путин - негодяй только потому, что он ориентируется на западные стандарты?