Der Standard: У российского туриста есть чувство собственного достоинства
Австрия крайне встревожена уменьшением числа российских туристов, передает Der Standard. Это касается как поездок на зимние курорты, так и посещения городов: гости из России в среднем приносят государству больше денег, чем гости из других стран – они с удовольствием останавливаются в гостиницах высокого класса и мало экономят.
Из-за того что рубль с марта потерял практически пятую часть своей стоимости, число туристов из России сегодня может заметно сократиться, пишет австрийское издание. В конце концов, отпуск в Европе для граждан этой страны подорожал как минимум на 20 процентов, сообщает Der Standard. Если состоятельные россияне могут закрыть на это глаза, то преобладающий средний класс такой возможности не имеет – а как раз его представители наиболее охотно проводят отпуск в Австрии.
Почему все происходит именно так, объяснила заместитель министра культуры России Алла Манилова. «У российского туриста есть чувство собственного достоинства, – заявила она. – Он охотнее поедет туда, где ему рады».
По утверждению Маниловой, «страны, отличающиеся антироссийской риторикой, в России хорошо известны», передает Der Standard. Так, число туристов из России в странах Северной Европы должно уменьшиться примерно вдвое. Южные страны, такие, как Испания или Италия, напротив, едва ли понесут какие-то убытки, а страны Центральной Европы ощутят средний спад в 15-20 процентов, сообщает издание.
По российским данным, в 2013 году Австрию посетили 513 тысяч россиян. В нынешнем году это число уменьшилось на 8,2 процента, в Вене – на 10,7 процента, отмечает Der Standard. При этом Россию за первые шесть месяцев 2014 года посетили около 33 тысяч австрийцев (на 1,5 процента меньше, чем в прошлом году) – в первую очередь это были деловые поездки.
В качестве причины сокращения числа русских туристов в Западной Европе Манилова назвала ослабление рубля, однако она подчеркнула, что все большее значение наряду с ценой приобретает качество предложения и проявляемое гостеприимство, пишет Der Standard. Как отметила Алла Манилова, «итальянцы очень стараются и предпринимают значительные усилия», чтобы россияне почувствовали себя желанными гостями. В итальянской туристической сфере действует даже особая программа, «Russia Friendly», по которой персонал специально обучают обращению с русскими туристами, сообщается в статье. Кроме того, Италия начала выдавать россиянам долгосрочные визы на два года и тем самым исчерпала все возможности, предусмотренные в рамках соглашения между ЕС и Россией от 2005 года, пишет Der Standard.
Что касается австрийской практики выдачи виз россиянам, в этом отношении Манилова, как передает издание, высказалась более сдержанно: «Во всяком случае, у нас не зафиксировано никаких проблем или жалоб от российских туристов, все проходит без осложнений».
Как сообщила замминистра культуры России, наиболее популярными среди россиян странами для проведения отпуска являются Италия, Испания и Греция, и они останутся таковыми еще надолго. Если говорить о пляжном отдыхе, большим спросом пользуются Турция и Египет. Австрия тоже занимает хорошую позицию. «Потому что нашим людям нравится Австрия, и они любят Вену, – пояснила Манилова. – Мы не связываем с Австрией никакого негатива, ни в историческом плане, ни в настоящее время». Австрийцы настроены дружелюбно и с уважением относятся к истории и ее памятникам, передает Der Standard со слов Аллы Маниловой.
Фото: ALEXANDER KLEIN / AFP