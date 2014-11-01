Der Standard: У российского туриста есть чувство собственного достоинства

Многие европейские страны обеспокоены сокращением числа туристов из России, передает австрийская газета Der Standard. Оно вызвано не только падением рубля, отмечает издание. Как объяснила замминистра культуры Алла Манилова, российские туристы охотно едут туда, где им рады, и избегают стран, проповедующих антироссийскую риторику. Наибольшим спросом у них пользуются Италия, Испания и Греция.

Австрия крайне встревожена уменьшением числа российских туристов, передает Der Standard. Это касается как поездок на зимние курорты, так и посещения городов: гости из России в среднем приносят государству больше денег, чем гости из других стран – они с удовольствием останавливаются в гостиницах высокого класса и мало экономят.



Из-за того что рубль с марта потерял практически пятую часть своей стоимости, число туристов из России сегодня может заметно сократиться, пишет австрийское издание. В конце концов, отпуск в Европе для граждан этой страны подорожал как минимум на 20 процентов, сообщает Der Standard. Если состоятельные россияне могут закрыть на это глаза, то преобладающий средний класс такой возможности не имеет – а как раз его представители наиболее охотно проводят отпуск в Австрии.



Почему все происходит именно так, объяснила заместитель министра культуры России Алла Манилова. «У российского туриста есть чувство собственного достоинства, – заявила она. – Он охотнее поедет туда, где ему рады».



По утверждению Маниловой, «страны, отличающиеся антироссийской риторикой, в России хорошо известны», передает Der Standard. Так, число туристов из России в странах Северной Европы должно уменьшиться примерно вдвое. Южные страны, такие, как Испания или Италия, напротив, едва ли понесут какие-то убытки, а страны Центральной Европы ощутят средний спад в 15-20 процентов, сообщает издание.



По российским данным, в 2013 году Австрию посетили 513 тысяч россиян. В нынешнем году это число уменьшилось на 8,2 процента, в Вене – на 10,7 процента, отмечает Der Standard. При этом Россию за первые шесть месяцев 2014 года посетили около 33 тысяч австрийцев (на 1,5 процента меньше, чем в прошлом году) – в первую очередь это были деловые поездки.



В качестве причины сокращения числа русских туристов в Западной Европе Манилова назвала ослабление рубля, однако она подчеркнула, что все большее значение наряду с ценой приобретает качество предложения и проявляемое гостеприимство, пишет Der Standard. Как отметила Алла Манилова, «итальянцы очень стараются и предпринимают значительные усилия», чтобы россияне почувствовали себя желанными гостями. В итальянской туристической сфере действует даже особая программа, «Russia Friendly», по которой персонал специально обучают обращению с русскими туристами, сообщается в статье. Кроме того, Италия начала выдавать россиянам долгосрочные визы на два года и тем самым исчерпала все возможности, предусмотренные в рамках соглашения между ЕС и Россией от 2005 года, пишет Der Standard.



Что касается австрийской практики выдачи виз россиянам, в этом отношении Манилова, как передает издание, высказалась более сдержанно: «Во всяком случае, у нас не зафиксировано никаких проблем или жалоб от российских туристов, все проходит без осложнений».



Как сообщила замминистра культуры России, наиболее популярными среди россиян странами для проведения отпуска являются Италия, Испания и Греция, и они останутся таковыми еще надолго. Если говорить о пляжном отдыхе, большим спросом пользуются Турция и Египет. Австрия тоже занимает хорошую позицию. «Потому что нашим людям нравится Австрия, и они любят Вену, – пояснила Манилова. – Мы не связываем с Австрией никакого негатива, ни в историческом плане, ни в настоящее время». Австрийцы настроены дружелюбно и с уважением относятся к истории и ее памятникам, передает Der Standard со слов Аллы Маниловой.



Фото: ALEXANDER KLEIN / AFP