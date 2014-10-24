Путин: Россия просто хочет, чтобы Запад не забывал и о ее интересах

Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что для стабилизации международной ситуации Запад должен учитывать и уважать интересы России и других стран. Как сообщает The Independent, российский президент также отметил, что Москва не будет «просить» западные державы отменить принятые против нее санкции.

Как сообщает Independent, президент России Владимир Путин обвинил США в подрыве мировой стабильности и предупредил, что мир может столкнуться с новой войной, если Вашингтон не будет уважать интересы других государств.

Во время своего выступления на заседании дискуссионого клуба «Валдай» российский лидер отметил, что Москва никогда не рассматривала Америку в качестве угрозы, в то время как Вашингтон c помощью своей внешней политики создавала хаос в Ираке, Ливии и Сирии. Теперь, по его словам, США и их союзники «борются с результатами своей собственной политики».

«Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав», - подчеркнул Путин. По его словам, Украина является одним из примеров подобных конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил, и «он далеко не последний». Российский президент также заявил, что западные державы поддержали свержение «пророссийского» Януковича, не учитывая «законных интересов» России на Украине.

В ответ на «аннексию» Крыма, напоминает издание, и поддержку повстанцев на востоке Украины, США и ЕС ввели несколько пакетов «болезненных» санкций против России. Тем не менее, Путин заверил, что Москва не будет «просить» отменить эти меры.

Российский лидер также отметил, что интересы его страны и других государств необходимо принимать во внимание, чтобы стабилизировать международную ситуацию. «Россия не требует к себе какого-либо особого, исключительного места в мире. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали», - заявил Владимир Путин.

Фото: Michael Klimentyev / POOL / AFP