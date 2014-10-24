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Путин: Россия просто хочет, чтобы Запад не забывал и о ее интересах
Во время выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» Владимир Путин заявил, что для стабилизации международной ситуации Запад должен учитывать и уважать интересы России и других стран. Как сообщает The Independent, российский президент также отметил, что Москва не будет «просить» западные державы отменить принятые против нее санкции.
Путин: Россия просто хочет, чтобы Запад не забывал и о ее интересах

Как сообщает Independent, президент России Владимир Путин обвинил США в подрыве мировой стабильности и предупредил, что мир может столкнуться с новой войной, если Вашингтон не будет уважать интересы других государств.

Во время своего выступления на заседании дискуссионого клуба «Валдай» российский лидер отметил, что Москва никогда не рассматривала Америку в качестве угрозы, в то время как Вашингтон c помощью своей внешней политики создавала хаос в Ираке, Ливии и Сирии. Теперь, по его словам, США и их союзники «борются с результатами своей собственной политики».
 
«Уже сегодня резко возросла вероятность целой череды острых конфликтов если не с прямым, то с косвенным участием крупных держав», - подчеркнул Путин. По его словам, Украина является одним из примеров подобных конфликтов, имеющих воздействие на общемировую расстановку сил, и «он далеко не последний». Российский президент также заявил, что западные державы поддержали свержение «пророссийского» Януковича, не учитывая «законных интересов»  России на Украине. 
 
В ответ на «аннексию» Крыма, напоминает издание, и поддержку повстанцев на востоке Украины, США и ЕС ввели несколько пакетов «болезненных» санкций против России. Тем не менее, Путин заверил, что Москва не будет «просить» отменить эти меры.  
 
Российский лидер также отметил, что интересы его страны и других государств необходимо принимать во внимание, чтобы стабилизировать международную ситуацию. «Россия не требует к себе какого-либо особого, исключительного места в мире. Уважая интересы других, мы просто хотим, чтобы и наши интересы учитывали, и нашу позицию уважали», - заявил Владимир Путин.
 
Фото: Michael Klimentyev / POOL / AFP
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