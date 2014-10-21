Шведы запустили дезинформацию о местоположении неизвестной подлодки

Минобороны Швеции сознательно распространило недостоверную информацию о месте, где свидетели якобы видели неизвестную субмарину. Чтобы не дать противнику козыри в руки.

Шведские военные сознательно распространили недостоверную информацию о месте, где была замечена неизвестная подводная лодка. В Минобороны признали, в понедельник, 20 октября, что фото, продемонстрированное на пресс-конференции в воскресенье, 19 октября, было сделано в другом месте в шхерах.

Нельзя было показать, что мы знаем истинное положение объекта, чтобы не дать противнику козыри в руки, говорится в объяснении, опубликованном на сайте оборонного ведомства.

Руководитель поисковой операции контр-адмирал Андерс Гренстад, напоминает dpa, на пресс-конференции, прошедшей в воскресенье, показал карту, на которой были помечены три места, где якобы наблюдалась необычная подводная активность, а также фотографию, якобы сделанную свидетелем неподалеку от одного из фьордов.

Журналисты шведской телекомпании SVT попытались в понедельник, 20 октября, найти место, откуда производилась съемка, и пришли к выводу, что информация, предоставленная военными, не соответствует действительности. В итоге представитель Минобороны официально признал факт дезинформации.

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Фото: AFP PHOTO / ANDERS WIKLUND / TT NEWS AGENCY / SWEDEN OUT