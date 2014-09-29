SVT: Бизнесмен Зуб требует вернуть норвежскую рыбу на прилавки Мурманска

Из-за эмбарго на продовольственную продукцию из Европы в Мурманске ощущается недостаток рыбы, а на потребительском рынке растут цены, сообщает SVT. Владелец одного из рыбзаводов Михаил Зуб пытается в судебном порядке добиться отмены запрета на импорт рыбы. В ответ его объявляют врагом народа, отмечает шведский канал.

90 процентов всей импортируемой в Россию семги поступает из Норвегии. Перерабатывается она, в основном, в Мурманске, откуда доставляется в другие регионы страны. Однако после ввода запрета на ввоз продовольственной продукции недостаток рыбы стал крайне чувствительным вопросом, сообщает шведский канал SVT.

Рыба стала пропадать с прилавков, цены растут, а производство оказывается под угрозой срыва, свидетельствует телеканал. Побеседовав с жителями города, корреспонденты выяснили, что из ассортимента кроме семги пропали пикша и некоторые другие виды охлажденной красной рыбы. Мурманчане сталкиваются с тем, что в магазине рыбы стало не найти и приходится объезжать рынки.

Серьезные проблемы появились и у тех, кто занимается импортом и переработкой рыбы. Из-за прекращения поставок живой рыбы заводы стоят, не получая сырья. Владелец «Мурманского рыбокомбината» Михаил Зуб подал судебный иск к правительству РФ, чтобы частично снять ограничения, введенные на импорт продовольствия, на ввоз норвежской рыбы.

Зуб показал шведскому каналу фотографии трех морозильных камер, каждая из которых предназначена для заморозки 100 тонн рыбы: они стоят пустые, также как и технологические цехи и причалы.

«Сегодня завод стоит. Сырья для работы нет. У нас на сегодня ситуация тяжелая», - заявил Зуб.

Зуб предложил съемочной команде шведского телеканала снять репортаж внутри рыбзавода, однако, как сообщает SVT, ФСБ заблокировала разрешение на съемку на территории предприятия.

После долгого ожидания на проходной и общения с сотрудниками службы безопасности корреспонденты выяснили, что Управление Мурманского рыбного порта, на территории которого находится рыбзавод, издало специальное постановление об оформлении пропусков для граждан иностранных государств через службу экономической безопасности.

«Возможно, это было связано с тем, что вице-губернатор Мурманской области только недавно заявил в российских СМИ, что эмбарго никак не повлияло на городские рыбные заводы», - отмечает корреспондент SVT.

Причина также может крыться в том, предполагает шведский канал, что Михаил Зуб не пользуется популярностью у властей из-за своих публичных высказываний и публикаций о том, чего именно стоит эмбарго производителям и потребителям. Кроме того, он ежедневно получает около 150 сообщений через социальные сети в интернете, обвиняющих его в том, что он «сепаратист, враг народа и засланный казачок».

Сам Зуб полагает, что шансов выиграть судебный процесс против государства у него практически нет, сообщает SVT. Однако он не намерен прекращать борьбу и заявляет, что и речи не идет о том, что предприятие погибнет.



Фото: OLGA MALTSEVA / AFP