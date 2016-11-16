В Израиле скандал вокруг подарка Медведеву – слишком щедрый, незаконный и без пульта Не успели утихнуть разговоры о дорогом беспилотнике, подаренном в Израиле Дмитрию Медведеву, как история приняла новый оборот. Как выяснил портал Calcalist, спонтанная передача подарка может оказаться незаконной, поскольку Министерство обороны Израиля не давало соответствующего разрешения. К тому же в аппарате, к которому забыли добавить пульт управления, могут находиться американские детали, запрещенные для экспорта в Россию. 16 ноября 2016 Calcalist

Calcalist: Российская демография не любит экономических трудностей Усилия Владимира Путина по улучшению российской демографии оказались не так эффективны, считает израильский новостной портал. Во многом это связано не столько с последствиями разрушительных войн, сколько с условиями жизни россиян и экономической ситуацией в стране. 16 декабря 2015 Calcalist

Calcalist: Китай все меньше хочет быть «спасательным кругом» для России Российская экономика переживает самый серьезный спад с 2003-го года, пишет израильский портал сalcalist.co.il. Стремясь оставаться на плаву, Москва заключила с Пекином целый ряд соглашений, которые стали для нее чем-то вроде «спасательного круга». Но теперь, отмечает автор, у китайских инвесторов все меньше энтузиазма: их отталкивают дешевеющие нефть и газ, а также нестабильная экономика в России. 25 августа 2015 Calcalist

Calcalist: От «российского Давоса» повеяло Азией Немногие представители Запада наверняка потеряются на фоне многочисленных азиатских гостей, которые примут участие в экономическом форуме в Санкт-Петербурге в этом году, пишет израильский портал. Впрочем, представители западных энергетических компаний вновь прибудут в полном составе, отмечает Calcalist. 17 июня 2015 Calcalist

Calcalist: Российскую компанию обвиняют в намеренной лжи в интернете Российская интернет-компания умышленно распространяет ложь о ситуации в США, чтобы подорвать стабильность страны, пишет израильский новостной портал. Среди «грехов» компании числятся как организация выставки в поддержку Башара Асада, так и то, что она является «преданным солдатом» Кремля. 4 июня 2015 Calcalist

Calcalist: Ради контроля над россиянами Кремль «прошьет» их смартфоны Как пишет израильский портал, Владимир Путин «задушил» независимые российские СМИ и не намеревается останавливаться на достигнутом. Для того чтобы усилить контроль над населением своей страны, он хочет не только создать отечественный интернет, но и операционную систему взамен западным Android и iOS. 20 мая 2015 Calcalist

Calcalist: Порошенко не в силах отказаться от российской фабрики Несмотря на очевидные проблемы с российским бизнесом Петра Порошенко - кондитерской фабрикой в Липецке - президент Украины не торопится его продавать. Во-первых, он приносит неплохую прибыль, а во-вторых - швейцарская Nestle предложила всего лишь треть от той суммы, на которую рассчитывал олигарх, пишет израильское издание Calcalist. 13 мая 2015 Calcalist

Calcalist: Через 5 лет российский солдат получит силу робота Россия разрабатывает специальный роботизированный костюм, который позволит военным без устали поднимать тяжелые предметы и отправляться в долгие походы, пишет израильский портал. Хотя многие страны пытаются добиться успехов в этой области, Россия обещает удивить мир уже через пять лет. 30 апреля 2015 Calcalist

Calcalist: Путин будет лично решать, кому и сколько дать В попытке примирить олигархов, положивших глаз на средства Фонда национального благосостояния, Владимир Путин решил лично контролировать их распределение, пишет израильский бизнес-портал. После введения западных санкций многие российские госкомпании оказались в сложной ситуации и претендуют на значительные средства фонда. 11 марта 2015 Calcalist

Calcalist: Российский спорт как матрешка - одна проблема кроется в другой По мнению израильского издания Calcalist, Россию ждет немало проблем в подготовке к ЧМ-2018. Из-за ослабленной экономики от страны отвернулись инвесторы, а олигархи могут «кинуть Путина», отказавшись спонсировать спортивный проект. Кроме того, от российского Мундиаля многих болельщиков, скорее всего, отпугнет расизм, с которым власти совсем не борются, уверен журналист. 6 января 2015 Calcalist