Браудер: Путин арестовал олигарха, чтобы предотвратить переворот

Арест миллиардера Владимира Евтушенкова продиктован страхом Владимира Путина перед возможным государственным переворотом. Так считает финансист Уильям Браудер. По его мнению, в последнее время экономическая элита России недовольна политикой президента и вполне может решиться на попытку смены власти.

Известный критик Кремля Уильям Браудер назвал арест Владимира Евтушенкова попыткой Путина обезопасить себя от государственного переворота. Бывший глава инвестиционного фонда Hermitage Capital Management считает, что этот арест стал посланием всем олигархам, которые хотят лишить Путина его президентского кресла, пишет издание The Guardian.

После задержания Евтушенкова появились предположения о том, что Кремль хочет забрать его нефтедобывающую компанию «Башнефть» - одну из немногих частных компаний, действующих в энергетическом секторе. Впрочем, Браудер отметил, что этот шаг был «в куда большей степени продиктован паранойей, нежели желанием заполучить какие-либо активы», поскольку «Путин и его “шестерки” могут в любой момент получить эти активы любым другим способом».

По мнению инвестора, российский президент выбрал одного из олигархов, чтобы другие не осмелились бросить ему вызов или планировать государственный переворот. Он также подчеркнул, что сейчас такое поведение российской элиты вполне возможно, поскольку их состояния серьезно уменьшились из-за действий Путина.

Президент «Сбербанка» Герман Греф уже назвал арест Евтушенкова «трагедией», отмечает издание. В то же время Российский союз промышленников и предпринимателей обратился к президенту с просьбой изменить Евтушенкову меру пресечения.

В свою очередь, аналитик Eurasia Group Александр Клемент отметил снижение влияния сторонников либерализации экономики с момента начала кризиса на Украине. Кроме того, он обратил вимание и на ухудшение бизнес-климата в стране, из-за которого борьба за прибыль сильно обострилась, пишет The Guardian.

«Экономический пирог начинает уменьшаться, и все затачивают свои ножи. И чем ближе к Кремлю находятся предприниматели, тем лучше они себя будут чувствовать. А Евтушенков оказался дальше других от Кремля», - считает Клемент.

Многие уже успели сравнить этот арест с делом Ходорковского. Однако аналитик Eurasia Group отметил очень важные различия. Процесс над Ходорковским проходил в тот момент, когда цены на нефть и объемы прибыли росли. Сейчас же цены падают, а экономика на грани рецессии. «Российская элита начала пожирать саму себя», - цитирует Александра Клемента издание The Guardian.



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